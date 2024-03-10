Скільки разів російські терористи застосовували хімічну зброю з початку року: названо цифру

Найчастіше терористи використовують газові гранати К-51 для скиду з безпілотників

Російські терористи з початку 2024 року здійснили 346 задокументованих хімічних атак проти Збройних сил України. Росіяни активно порушують Конвенцію про хімічну зброю, збільшують перелік використаних отруйних речовин та територію.

Про це сказав посол України в Нідерландах Олександр Карасевич, повідомляє "Укрінформ". Він зазначив, що в середньому це означає по шість хімічних атак на українських військових за добу.

"У 2024 році ми зафіксували 346 випадків застосування токсичних хімічних речовин – це еквівалентно 6 порушенням конвенції на день. Застосування хімічної зброї розглядається ворогом як засіб досягнення тактичної переваги та деморалізації ЗСУ. Мета застосування — отруєння військовослужбовців ЗСУ та виштовхування їх з укріплених позицій", – зазначив він.

Станом на 1 березня Україна розслідує 1060 випадків застосування російськими терористами хімічної зброї. Повністю підтверджено 72 випадки. Найчастіше терористи використовують газові гранати К-51 для скиду з безпілотників – на них прийшлося 71% випадків хімічних атак. 946 українських військових отримали медичну допомогу через отруєння хімічними речовинами.

Карасевич додав, що Україна вважає хімічні атаки свідченням систематичного та грубого порушення конвенції російськими терористами. Україна активно збирає докази та інформує про хід розслідування Організацію із заборони хімічної зброї.

Як раніше писав "Телеграф", російська армія все частіше застосовує на фронті боєприпаси з отруйними хімічними речовинами, які почали активно використовувати з грудня, і ця динаміка зростає. Кожного дня фіксується до 10 таких випадків.