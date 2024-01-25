"Може вбити за 5 хвилин": росіяни почали частіше використовувати хімічну зброю (фото)

Станом на січень 2024 року з початку повномасштабного російського вторгнення зафіксовано 626 атак з використанням хімічних речовин

Російські терористи почали частіше використовувати хімічну зброю, а також новий вид гранат з отруйними речовинами. Про це заявив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки капітан Андрій Рудик.

За його словами, у грудні 2023 року зафіксований 81 випадок використання Росією гранат РГ-Во з отруйними речовинами. Вони містять хлорацетофенон — речовина задушливої дії, заборонена Женевським протоколом про застосування на війні задушливих, отруйних або інших подібних газів.

У Центрі досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки припускають, що в разі потрапляння в приміщення або бліндаж достатньо 5 хвилин, аби вбити там людей. Росія намагається вивчати реакцію світової спільноти, аби згодом розширити номенклатуру використання хімічної зброї.

Граната РГ-Во

Зазначається, що станом на січень 2024 року з початку повномасштабного російського вторгнення зафіксовано 626 атак з використанням хімічних речовин. До грудня 2023 року окупанти використовували гранати К-51 та РГР подразливої дії.

Що таке хімічна зброя

Згідно з визначенням Організації із заборони хімічної зброї, створеної за підтримки ООН, хімічна зброя — це будь-яка хімічна речовина, спеціально призначена для смертельної поразки або навмисного заподіяння шкоди за рахунок її токсичних властивостей. Боєприпаси, пристрої та інші засоби застосування токсичних хімікатів, спеціально призначені для їх використання як зброя, також підпадають під визначення хімічної зброї.

Раніше "Телеграф" вже писав про вплив хімічної зброї на людину. За характером фізіологічного впливу на організм людини виділяють шість основних типів отруйних речовин:

ОВ нервово-паралітичної дії, що впливають на нервову систему. Метою застосування ОВ нервово-паралітичного впливу є швидке та масове виведення особового складу з ладу з можливо більшим числом смертельних наслідків. До отруйних речовин цієї групи відносяться зарин, зоман, табун, Новачок і V-гази.

ОВ шкірно-наривної дії, що завдають ураження головним чином через шкірні покриви, а при застосуванні їх у вигляді аерозолів та пари – також і через органи дихання. Основні отруйні речовини – іприт, люїзит.

ОВ загальноотруйної дії, які, потрапляючи в організм, порушують передачу кисню з крові до тканин. Це одні з найшвидших ОВ. До них відносяться синильна кислота та хлорціан.

ОВ задушливої дії, що вражають, головним чином, легені. Головні ОВ — фосген та дифосген.

ОВ психохімічної дії, здатні на деякий час виводити з ладу живу силу супротивника. Ці отруйні речовини, впливаючи на центральну нервову систему, порушують нормальну психічну діяльність людини або викликають такі розлади як тимчасова сліпота, глухота, почуття страху, обмеження рухових функцій. Отруєння цими речовинами у дозах, що спричиняють порушення психіки, не призводить до смерті. ОВ із цієї групи — хінуклідил-3-бензилат (BZ) та діетиламід лізергінової кислоти.

ОВ подразнюючої дії, або іританти. Дратівливі речовини відносяться до швидкодіючих. У той же час їхня дія, як правило, короткочасна, оскільки після виходу із зараженої зони ознаки отруєння проходять через 1-10 хв. Смертельна дія від ірритантів можлива лише при вступі до організму доз, що в десятки-сотні разів перевищують мінімально та оптимально діючі дози. До дратівливих ОВ відносять сльозогінні речовини, що викликають рясну сльозотечу, і чхальні, подразнюючі дихальні шляхи.

Нагадаємо, що Лукашенко отримав від Росії ядерні ракети, а також назвав країни в які може поцілити. Він додав, що отримані з Москви ракети можуть бути спрямовані проти Польщі, звинувативши країну в плануванні вторгнення на територію Білорусі. Лукашенко заявив, що гарантії, надані йому у 1990-х роках, були "розтоптані" та "порушені", і це нібито змусило Білорусь повернути ядерну зброю на свою територію.