"Может убить за 5 минут": россияне стали чаще использовать химическое оружие (фото)

По состоянию на январь 2024 года с начала полномасштабного российского вторжения зафиксировано 626 атак с использованием химических веществ

Российские террористы стали чаще использовать химическое оружие, а также новый вид гранат с ядовитыми веществами. Об этом заявил представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники капитан Андрей Рудык.

По его словам, в декабре 2023 года зафиксирован 81 случай использования Россией гранат РГ-Во с ядовитыми веществами. Они содержат хлорацетофенон – вещество удушающего действия, запрещенное Женевским протоколом о применении на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов.

В Центре исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники предполагается, что в случае попадания в помещение или блиндаж достаточно 5 минут, чтобы убить там людей. Россия пытается изучать реакцию мирового сообщества с тем, чтобы впоследствии расширить номенклатуру использования химического оружия.

Граната РГ-Во

Отмечается, что на январь 2024 года с начала полномасштабного российского вторжения зафиксировано 626 атак с использованием химических веществ. До декабря 2023 года оккупанты использовали гранаты К-51 и РГР раздражающего действия.

Что такое химическое оружие

Согласно определению Организации по запрещению химического оружия, созданному при поддержке ООН, химическое оружие — это любое химическое вещество, специально предназначенное для смертельного поражения или умышленного причинения вреда за счет его токсических свойств. Боеприпасы, устройства и другие способы применения токсичных химикатов, специально предназначенные для их использования в качестве оружия, также подпадают под определение химического оружия.

Ранее "Телеграф" уже писал о влиянии химического оружия на человека. По характеру физиологического воздействия на организм человека выделяют шесть основных типов ядовитых веществ:

ОВ нервно-паралитического действия, влияющих на нервную систему. Целью применения ОВ нервно-паралитического воздействия является быстрое и массовое выведение личного состава из строя с возможно большим числом смертельных исходов. К ядовитым веществам этой группы относятся зарин, зоман, табун, новичок и V-газы.

ОВ кожно-нарывного действия, наносящие поражение главным образом через кожные покровы, а при применении их в виде аэрозолей и пара – также и через органы дыхания. Основные ядовитые вещества – иприт, люизит.

ОВ общеядовитого действия, которые, попадая в организм, нарушают передачу кислорода из крови в ткани. Это одни из самых быстрых ОВ. К ним относятся синильная кислота и хлорциан.

ОВ подавляющего действия, поражающих, главным образом, легкие. Главные ОВ – фосген и дифосген.

ОВ психохимического действия, способные на время выводить из строя живую силу противника. Эти ядовитые вещества, воздействуя на ЦНС, нарушают нормальную психическую деятельность человека или вызывают такие расстройства как временная слепота, глухота, чувство страха, ограничение двигательных функций. Отравление этими веществами в дозах, вызывающих нарушение психики, не приводит к смерти. ОВ из этой группы — хинуклидил-3-бензилат (BZ) и диэтиламид лизергиновой кислоты.

ОВ раздражающего действия или ирританты. Раздражающие вещества относятся к быстродействующим. В то же время их действие, как правило, кратковременно, поскольку после выхода из зараженной зоны признаки отравления проходят через 1-10 мин. Смертельное действие от ирритантов возможно только при поступлении в организм доз, в десятки-сотни раз превышающих минимально и оптимально действующие дозы. К раздражающим ОВ относят слезоточивые вещества, вызывающие обильное слезотечение, и чихальные, раздражающие дыхательные пути.

Напомним, что Лукашенко получил от России ядерные ракеты, а также назвал страны, в которые может попасть. Он добавил, что полученные из Москвы ракеты могут быть направлены против Польши, обвинив страну в планировании вторжения на территорию Беларуси. Лукашенко заявил, что гарантии, предоставленные ему в 1990-х годах, были "растоптаны" и "нарушены", и это якобы вынудило Беларусь вернуть ядерное оружие на свою территорию.