Порушують усі конвенції: Україна назвала кількість задокументованих хімічних атак росіян

Терористи кидають газові гранати, саморобні пристрої, та обстрілюють позиції хімічними снарядами

З 24 лютого 2022 року під час боїв в Україні було задокументовано щонайменше 626 разів використання хімічної зброї російськими терористами. Росіяни активно порушують підписану ними ж Конвенцію про заборону хімічної зброї.

Про це заявила заступниця постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Наталія Костенко під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, повідомляє "Укрінформ". За її словами, активніше за все росіяни використовують газові гранати, але є й саморобна вибухівка з газом.

"Порушуючи Конвенцію про заборону хімічної зброї, російські війська застосовують газові гранати та саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнюючої дії, що скидаються з безпілотників… Сили оборони України вже задокументували 626 випадків застосування росіянами боєприпасів, що містять отруйні хімічні речовини, з яких 81 – лише у грудні. Частота такого застосування зростає, щодня фіксується до 10 випадків", – заявила она.

Окрім того, за словами Костенко, терористи здійснюють артилерійські обстріли хімічною зброєю. Це ще одне грубе порушення правил ведення війни та Конвенції про заборону хімічної зброї.

Як раніше писав "Телеграф", російська армія все частіше застосовує на фронті боєприпаси з отруйними хімічними речовинами, які почали активно використовувати з грудня, і ця динаміка зростає. Кожного дня фіксується до 10 таких випадків, а загалом за січень 2024 року вже відомо про 51 застосування бойових отруйних газів окупантами проти Сил оборони.