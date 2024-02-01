Нарушают все конвенции: Украина назвала количество задокументированных химических атак россиян

Террористы бросают газовые гранаты, самодельные устройства и обстреливают позиции химическими снарядами.

С 24 февраля 2022 года во время боев в Украине было задокументировано не менее 626 случаев использования химического оружия российскими террористами. Россияне активно нарушают подписанную ими же Конвенцию о запрещении химического оружия.

Об этом заявила заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Наталья Костенко во время заседания Форума сотрудничества безопасности ОБСЕ, сообщает "Укринформ". По ее словам, активнее всего россияне используют газовые гранаты, но есть и самодельная взрывчатка с газом.

"Нарушая Конвенцию о запрете химического оружия, российские войска применяют газовые гранаты и самодельные взрывные устройства, снаряженные сбрасываемыми с беспилотников веществами раздражающего действия… Силы обороны Украины уже задокументировали 626 случаев применения россиянами боеприпасов, содержащих ядовитые химические вещества, из которых только 81 – в декабре. Частота такого применения растет, ежедневно фиксируется до 10 случаев", – заявила она.

Кроме того, по словам Костенко, террористы совершают артиллерийские обстрелы химическим оружием. Это еще одно грубое нарушение правил ведения войны и Конвенции о запрещении химического оружия.

Как ранее писал "Телеграф", российская армия все чаще применяет на фронте боеприпасы с ядовитыми химическими веществами, которые начали активно использоваться с декабря, и эта динамика растет. Каждый день фиксируется до 10 таких случаев, а всего за январь 2024 уже известно о 51 применении боевых ядовитых газов оккупантами против Сил обороны.