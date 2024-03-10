Сколько раз российские террористы применяли химическое оружие с начала года: названа цифра

Чаще всего террористы используют газовые гранаты К-51 для сброса с беспилотников.

Российские террористы с начала 2024 года осуществили 346 задокументированных химических атак против Вооруженных сил Украины. Россияне активно нарушают Конвенцию о химическом оружии, увеличивают перечень использованных ядовитых веществ и территории.

Об этом сказал посол Украины в Нидерландах Александр Карасевич, сообщает "Укринформ". Он отметил, что в среднем это означает по шесть химических атак на украинских военных в сутки.

"В 2024 году мы зафиксировали 346 случаев применения токсичных химических веществ — это эквивалентно 6 нарушениям конвенции в день. Применение химического оружия рассматривается врагом как средство достижения тактического преимущества и деморализации ВСУ. Цель применения — отравление военнослужащих ВСУ и выталкивание их из укрепленных пунктов" – отметил он.

По состоянию на 1 марта, Украина расследует 1060 случаев применения российскими террористами химического оружия. Полностью подтверждено 72 случая. Чаще террористы используют газовые гранаты К-51 для сброса с беспилотников – на них пришлось 71% случаев химических атак. 946 украинских военных получили медицинскую помощь из-за отравления химическими веществами.

Карасевич добавил, что Украина считает химические атаки свидетельством систематического и грубого нарушения конвенции российскими террористами. Украина активно собирает доказательства и информирует о ходе расследования Организацию по запрещению химического оружия.

Как ранее писал "Телеграф", российская армия все чаще применяет на фронте боеприпасы с ядовитыми химическими веществами, которые начали активно использоваться с декабря, и эта динамика растет. Каждый день фиксируется до 10 таких случаев.