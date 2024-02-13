Более 200 раз за январь: какие Топ-3 запрещенных химических боеприпаса оккупанты используют против ВСУ

Каждая четвертая атака химическим оружием российских оккупантов с начала войны пришлась на январь

Российские оккупанты в январе резко активизировали применение химического оружия против ВСУ. За прошлый месяц Силы обороны Украины ощутили на себе 229 атак химическими боеприпасами разного рода. При этом всего с начала войны ВС РФ осуществили 815 подобных атак, то есть, чуть более четверти из них пришлись на первый месяц 2024 года.

Об этом сообщает Telegram-канал "СтратКом ВСУ", все эти факты тщательно документируются, а оружие и образцы примененных химических веществ направляет на исследование. Основными же боеприпасами, которые использует против ВСУ враг, стали химические гранаты К-51, РГР, РГ-Во, содержащие газ "Сирень" — опасное химическое вещество CS, запрещенное пунктом 5 статьи 1 Конвенции о химическом оружии.

CS, он же 2-Хлоробензальмалононитрил, или просто иритант, является боевым отравляющим газом раздражающего действия на основе хлорпикрина. Последнее вещество само по себе не является смертельным для человека, но дает реакцию в виде сильного кашля, раздражает глаза, кожу и вызывает рвоту. При воздействии им на солдата, последний становится на какое-то время небоеспособным, что дает время противнику подойти к окопам и занять их.

Химическая граната К-51

Российские оккупанты используют CS при снаряжении им ручных гранат, которые затем сбрасывают на украинские укрепленные позиции с беспилотников. Главным образом на передовой применяют химические гранаты трех видов:

К-51 – разработана в СССР в конце 1970-х годов и наполнена CS в порошкообразном состоянии, который превращается в газ при срабатывании гранаты, проникает в глаза, нос и другие открытые части тела, вызывая сильный кашель, именно данная граната используется против ВСУ чаще всего;

РГР – являет собой ручную гранату, которая выделяет газ уже в процессе броска, поэтому подобрать ее и бросить в сторону врага невозможно. Внешне напоминает гранату РГД-5, но чуть легче – 250 граммов, выделяет отравляющий газ в течение 20 секунд;

РГ-Во – новая российская химическая граната, содержащая в себе хлорацетофенон или CN. Хотя раздражающее действие считается слабее, чем у CS, само вещество является более токсичным – нахождение в облаке CN более 5 минут считается опасным, а сам хлорацетофенон примерно в 3-10 раз опаснее иританта.

По данным ВСУ, в последнее время противник изменил тактику применения химического оружия против украинских военных.