Понад 200 разів за січень: які Топ-3 заборонених хімічних боєприпасів окупанти використовують проти ЗСУ

Кожна четверта атака хімічною зброєю російських окупантів з початку війни припала на січень

Російські окупанти у січні різко активізували застосування хімічної зброї проти ЗСУ. За минулий місяць Сили оборони України відчули на собі 229 атак різними хімічними боєприпасами. При цьому всього з початку війни ЗС РФ здійснили 815 подібних атак, тобто трохи більше чверті з них припали на перший місяць 2024 року.

Про це повідомляє Telegram-канал "СтратКом ЗСУ", всі ці факти ретельно документуються, а зброю та зразки застосованих хімічних речовин спрямовує на дослідження. Основними ж боєприпасами, які використовує проти ЗСУ ворог, стали хімічні гранати К-51, РГР, РГ-Во, які містять газ "Сирень" — небезпечну хімічну речовину CS, заборонену пунктом 5 статті 1 Конвенції про хімічну зброю.

CS, він же 2-Хлоробензальмалононітрил, або просто іритант, є бойовим отруйним газом подразнюючої дії на основі хлорпікрину. Остання речовина сама по собі не є смертельною для людини, але дає реакцію у вигляді сильного кашлю, дратує очі, шкіру та викликає блювання. При дії нею на солдата, останній стає на якийсь час небоєздатним, що дає час супротивникові підійти до окопів і зайняти їх.

Хімічна граната К-51

Російські окупанти використовують CS при спорядженні ним ручних гранат, які потім скидають на українські укріплені позиції з безпілотників. Головним чином на передовій застосовують хімічні гранати трьох видів:

К-51 – розроблена в СРСР наприкінці 1970-х років і наповнена CS у порошкоподібному стані, який перетворюється на газ при спрацьовуванні гранати, проникає в очі, ніс та інші відкриті частини тіла, викликаючи сильний кашель, саме дана граната використовується проти ЗСУ частіше всього;

РГР – являє собою ручну гранату, яка виділяє газ вже в процесі кидка, тому підібрати її та кинути у бік ворога неможливо. Зовні нагадує гранату РГД-5, але трохи легше – 250 грамів, виділяє отруйний газ протягом 20 секунд;

РГ-Во – нова російська хімічна граната, що містить у собі хлорацетофенон або CN. Хоча дратівлива дія вважається слабшою, ніж у CS, сама речовина є більш токсичною – перебування в хмарі CN більше 5 хвилин вважається небезпечним, а сам хлорацетофенон приблизно в 3-10 разів небезпечніший за іритант.

За даними ЗСУ, останнім часом противник змінив тактику застосування хімічної зброї проти українських військових.