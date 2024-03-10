Там, где не справляется артиллерия: на каком направлении бойцы ВСУ чаще страдают от химического оружия РФ

Использование подобных боеприпасов нарушает положения Конвенции о запрещении химического оружия, которую подписывали россияне

Российские оккупанты продолжают активно применять химическое оружие на поле боя, а чаще всего оно используется на Запорожском направлении. Только за последнюю неделю было зафиксировано 50 применений подобных боеприпасов.

Как рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире единого марафона новостей, речь идет о применении удушающе-слезоточивого газа вроде хлорпикрина.

"Только за вчерашние сутки зафиксировано 15 таких сбросов боеприпасов, и почти все они в полосе обороны на Запорожском направлении", — сказал он.

По его словам, в основном для доставки газовых гранат используются беспилотники. Россияне используют химическое оружие в случаях когда не могут взять укрепления ВСУ с использованием "классических" методов, вроде артиллерийских ударов и FPV-дронов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россияне стали чаще использовать химическое оружие. С начала 2024 года было зафиксировано и задокументировано 346 атак с его применением. Всего же с начала вторжения таких боеприпасов было сброшено более тысячи.