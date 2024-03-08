Копать, чтобы выжить: военный инженер о новых реалиях для ВСУ

Украина переходит в режим окопной войны

Российские войска, окрыленные "большой" победой в Авдеевке, усиливают атаки на украинские позиции по всей линии фронта. Чтобы выстоять в этих тяжелых боях, Украина переходит в новую фазу войны, где главная задача — копать. Фортификации строятся на разных направлениях. А иногда, не имея другого выбора, этим приходится заниматься и самим военным.

О шансах Украины своевременно свести эффективные укрепления с "Телеграфом" поделился военный инженер, старший преподаватель кафедры военной подготовки и подполковник запаса Сергей Тягай.

Российская "линия Суровикина" — действительно ли неприступна?

Россияне не теряли времени и окапывались на востоке еще с 2014 года. Время позволило им создать мощную систему оборонительных сооружений. Большая протяженность, минные поля, "зубы дракона", "лисьи норы", противотанковые рвы и многокилометровые траншеи — все напоминает такие известные оборонительные рубежи, как линия Мажино, линия Маннергейма и Западный вал.

История свидетельствует, что ни одна из этих линий не оказалась неприступной. Именно это дает украинским защитникам надежду на успешное преодоление и "линии Суровикина" — российской системы укреплений, которая простирается на сотни километров на украинском Юге. Построенный еще в октябре 2022 года, он обещает стать вызовом для будущего украинского наступления.

Как делится с "Телеграфом" ветеран военного дела Сергей Тягай, так называемая "линия Суровикина" мало чем отличается от укреплений Второй мировой войны.

— Разве что использованием материальных средств. Если вспомните фильмы о тех временах, там все это наглядно видно. Они ставили противотанковые ежи и надолбы из бетона или гранита. А сейчас просто делают такие конусы, которые в народе называют "зубы дракона". Они играют такую же роль как в ежи и надолбы. Назначение всего этого — задержать на время, чтобы поразить огненными средствами, — говорит военный инженер.

Кандидат военных наук, подполковник запаса Сергей Тягай

Сложно ли прорвать такую линию? Здесь другой вопрос — какое подразделение ее обороняет и какое подразделение их прикрывает. Поэтому если там будет сидеть один "солдатик с автоматом", то толку из фортификационного сооружения будет мало. Только сама линия остановить наступление не сможет. Останавливают люди, которые там находятся и держат оборону.

Соответственно, если там сидит определенное количество хорошо обученных людей, а сзади стоят огневые средства для поражения бронированных целей, то "Линия Суровикина" играет свою роль очень хорошо. Она может существенно сдержать наступление, нанося значительные потери.

Схема батальонного района обороны

Из батальонных районов обороны и состоит линия "Суровикина". Они соединяются между собой системами траншей и ходов сообщения как по фронту, так и в глубину. Перед передним краем устанавливаются мино-взрывные заграждения, а на танкодоступных направлениях сочетаются с противотанковыми заграждениями, такими как "зубы дракона".

Что говорит история?

История войн знает многие примеры строительства масштабных оборонительных рубежей, которые впоследствии не оправдывали себя.

— Возьмем к примеру "Линию Сталина", которая строилась в конце 1930-х годов. Железобетонные укрепления, вооруженные пулеметами и пушками, были построены вдоль Збруча и Днестра. Они тогда строили бетонные постройки по три этажа. Но ни одна из этих линий особой роли не сыграла. Все потому, что было мало людей на обороне и не было прикрытия огневыми средствами. Линию Мажино немцы вообще просто обошли и все. Да, есть факты, что некоторые из таких линий долго держались, однако если надежного прикрытия не было — в конце концов их просто выжигали, — говорит Сергей Тягай.

Линия Сталина

Бойцы британского экспедиционного корпуса на Линии Мажино

Наши военные знают, что разные типы целей требуют разных средств поражения. Для солдат обычно используется пулеметный огонь, а для техники – артиллерия. Минные поля, например, предназначены в основном для задержки техники на время. Когда вражеские танки останавливаются, чтобы проложить проходы, скапливаясь в одном месте, нужно сразу накрывать их огнем.

Украинские укрепления строятся днем и ночью

По словам знатока военного инженерного дела, российские оборонные линии особо не отличаются и от тех, что Украина строит на границе с Беларусью и в Черниговской области.

Чтобы умерить российское наступление, Украина строит свою так называемую "линию Суровикина". Эта система обороны состоит из трех уровней траншей, танковых ловушек, опорных пунктов и массированного заминирования. Ее расположение проходит вблизи Авдеевки, Лимана и Купянска. Самая мощная линия обороны вокруг Чернигова и Харьковщины.

Быстро и круглосуточно, строятся укрепления на Запорожье и Сумщине. Все для того, чтобы предоставить ощущение безопасности гражданским и военным.

Наряду с линиями столкновения кипит работа: экскаваторы роют траншеи и строят фортификационные сооружения. Фронт больше похож на строительную площадку, чем поле боя.

А в понедельник, 4 марта, премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что на строительство оборонительных рубежей выделено почти 31 миллиард гривен, или около 800 миллионов долларов.

Сейчас важны обычные окопы

По словам Сергея Тягая, специалиста по военной подготовке, Украине нужно время, чтобы доработать систему оборонных укреплений.

Но он подчеркивает, что самое главное фортификационное сооружение для Украины сейчас — это окоп. Пренебрежение фортификационными сооружениями дорого стоило Украине. Опыт 2014 показал, что очень много потерь было именно потому, что на фортификацию уделялось очень мало внимания и ресурсов.

– Никто не хотел копать. Все думали, что лучше просто пересидеть где-нибудь под лесом или залечь под ямы. Но россияне не дремали. В Волновахе, например, из-за этого погибла чуть ли не целая бригада. Люди не уделили достаточно внимания своим фортификационным позициям, говорит Сергей Тягай.

По его словам, элементарные фортификационные сооружения – это единичные, парные окопы, окопы на отделения, взводные опорные пункты и батальонные районные обороны. Взводные опорные пункты не просто огневые точки. Они также оборудованы для защиты личного состава. Там есть перекрытые щели и блиндажи, которые дают бойцам шанс укрыться от вражеского огня.

Схема взводного опорного пункта ВСУ

По такой примерной схеме строится наша линия обороны. Именно это кардинально отличается от линий обороны РФ. Однако это лишь один из вариантов – схем очень много. Все будет зависеть от местности и задач.

Известно одно: чем больше траншей и закрытых огневых сооружений, а также людей с соответствующими огневыми средствами, тем дольше можно держать оборону. Это аксиома, доказанная на практике.

— Авдеевка – яркий пример того, как хорошо оборудованные украинские опорные пункты сдерживали годами российское наступление. Когда же боеприпасов стало не хватать, плотность огня снизилась, то оборона, к сожалению, стала невозможной, — говорит знаток военного инженерного дела.

Как подчеркивает статья The Wall Street Journal, сейчас солдатам в зоне боевых действий вблизи Авдеевки приходится рыть, окапываться и строить оборонительные сооружения самим. Наши защитники признают, что боевые условия не оставляют им другие варианты.

— И это правильно, любой командир дал бы такие приказы. А хороший всегда позаботится о многоуровневой обороне. Еще в 2016 году мы оборудовали три линии обороны. На первой мы непосредственно оборонялись, а на второй постоянно совершенствовали фортификационные сооружения. Это давало нам возможность задерживать противника, когда была необходимость отступить на вторую линию. Оборона – это комплексная задача, – говорит Сергей Тягай.

Впрочем, сложность в направлении Авдеевки состоит в том, что для построения эффективных фортификаций лишь усилий со стороны живой силы мало.

Каковы шансы Украины быстро возвести эффективные укрепления

Время, необходимое для строительства оборонительных рубежей, может значительно отличаться.

— Насколько быстро зависит от ресурса: сколько будут выделять техники, какую технику можно привлекать при тех или иных условиях, где нет огневого поражения. Ведь если идёт артиллерийский огонь, то использовать технику невозможно. Это слишком рискованно — людей сразу разорвет. Потому все делается вручную. Когда же обстрела нет, можно задействовать технику. Это значительно ускоряет процесс, ведь машины будут выполнять ту работу, которая иначе бы легла на плечи людей, — говорит Сергей Тягай.

То есть, есть разные факторы, которые будут влиять на выполнение оборонных задач. Но, несмотря на все вызовы, украинские войска продолжают настойчиво укреплять оборону по всей линии фронта. Ведь надежные укрепления станут ключевым преимуществом в будущем контрнаступлении и деоккупации украинских территорий.

Скорость и качество фортификационных работ будут непосредственно определять шансы ВСУ на успех в решающих боях с российским агрессором. Так что для Украины копать окопы сегодня означает рыть путь к победе завтра.