Бункеры, рвы и бронекапсулы: в ВСУ показали новую линию обороны под Авдеевкой (видео и фото)

Строительство новых фортификаций продолжается с декабря 2023 года.

На Авдеевском направлении возникла разветвленная система инженерно-фортификационных сооружений. Речь идет о втором рубеже обороны, куда ВСУ были вынуждены отойти, после выхода из Авдеевки 17 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба ОСГВ "Таврия" на своем канале в Youtube. Отмечают, что фортификационные постройки построены по новому стандарту.

"Это прежде всего десятки новых взводных опорных пунктов с сотнями метров зигзагообразных траншей — с огневыми ячейками, перекрытыми щелями, кое-где с бронекапсулами, позволяющими эффективно вести оборону и повышать безопасность личного состава. Это также капониры, противотанковые рвы, бетонные бункеры, "зубы дракона" и другие укрепления", — рассказали в пресс-службе.

На Авдеевском направлении строят мощную линию обороны

Отдельно подчеркнули, что строительство новых фортификаций продолжается с декабря 2023 года. Очевидно, акцент сделали в ответ на упреки в сети о том, что в этом направлении якобы ничего не делалось.

"Строительные работы продолжались и до, и во время Авдеевской оборонной операции, продолжаются и дальше. К процессу привлечены областные военные администрации, подразделения Государственной специальной службы транспорта, и — больше всего — инженерные подразделения Сил поддержки Вооруженных Сил Украины, инженерные подразделения механизированных и пехотных бригад", — говорится в видеосюжете.

Строительство новых фортификаций продолжается с декабря 2023 года.

Отмечается, что расположение фортификаций учитывает особенности рельефа и других элементов местности, наличие господствующих высот, водных помех, дорог и т.д.

Отдельно в пресс-службе подчеркнули и новые стандарты развития инженерно-фортификационных сооружений. Так, новые траншеи глубже и шире.

"Если старые нормативы предусматривали высоту траншеи 1,5 метра и ширину 0,8 метра, то новые траншеи имеют 2 метра в высоту и 1 метр в ширину — чтобы бойцы могли передвигаться, не пригибаясь, и имели возможность в случае необходимости переносить раненых на носилках. В соответствии с новыми обстоятельствами современной войны делаются и перекрытия для защиты от артобстрелов, от FPV-дронов", — говорит пресс-служба ОСГВ "Таврия".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как Украина теряла инженерные войска. Прокомментировал сложную ситуацию ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.