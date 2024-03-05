"Пусть наступают": в ВСУ ответили России по поводу "несуществующей" линии обороны у Авдеевки

Сил поддержки постоянно укрепляют оборону

В ВСУ развенчали слухи и вбросы РФ о том, что у Сил обороны, которые отошли от Авдеевки якобы нет никакой линии обороны. Там объяснили из чего она состоит.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий. По его словам, на Донецком направлении линия обороны привязывается к складкам рельефа, водным преградам и особенностям местности. Он уточнил, что "линия" это фигура речи и никакой сплошной полосы нет, но есть очень разветвленная система подготовленных запасных позиций и других укреплений.

"Я побывал на этих оборонительных укреплениях, которых у нас якобы нет и могу сказать точно — если враг хочет найти свою смерть на Авдеевском направлении, пусть наступает там, где у нас якобы нет укреплений. Они не имеют вид сплошной линии, как кто-то хочет ее упрощенно видеть. Но это очень разветвленная система подготовленных заблаговременно, еще с декабря, запасных позиций, огневых позиций отделений, противотанковые рвы, есть и бетонные бункеры и деревянные ВОПы, где надо с бронекапсулами, работа над этим ведется длительное время. Где надо — работы продолжаются, в некоторых местах она закончена и это могут увидеть бригады, которые там находятся", — рассказал спикер.

Кроме того, Лиховий раскритиковал людей, которые заявляют, что украинские войска не возводят линию обороны.

"Те, кто говорят, что у нас якобы нет инженерно-фортификационных сооружений, они презирают в первую очередь военнослужащих инженерных подразделений, командование Сил поддержки, которые постоянно выполняют эту работу и приносят конкретный результат, который несомненно усиливает нашу оборону", — подчеркнул военный.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ВСУ рассказали о том, где сейчас проходит линия обороны.