"Нехай наступають": у ЗСУ відповіли Росії щодо "неіснуючої" лінії оборони у Авдіївки

Сил підтримки постійно зміцнюють оборону

У ЗСУ розвінчали чутки та вкиди РФ про те, що Сили оборони, які відійшли від Авдіївки, нібито не мають ніякої лінії оборони. Там пояснили, з чого вона складається.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Дмитро Лихівий. За його словами, на Донецькому напрямку лінія оборони прив’язується до складок рельєфу, водних перешкод та особливостей місцевості. Він уточнив, що "лінія" це фігура мови і жодної суцільної смуги немає, але є дуже розгалужена система підготовлених запасних позицій та інших укріплень.

"Я побував на цих оборонних укріпленнях, яких у нас нібито немає і можу сказати точно – якщо ворог хоче знайти свою смерть на Авдіївському напрямку, нехай наступає там, де в нас нібито немає укріплень. Вони не мають вигляд суцільної лінії, як хтось хоче її спрощено бачити. Але це дуже розгалужена система підготовлених завчасно, ще з грудня, запасних позицій, вогневих позицій відділень, протитанкові рови, є й бетонні бункери й дерев'яні ВОПи, де треба з бронекапсулами, робота над цим ведеться тривалий час. Де треба – роботи продовжуються, в деяких місцях вона закінчена і це можуть побачити бригади, які там знаходяться", — розповів речник.

Крім того, Лиховій розкритикував людей, які заявляють, що українські війська не зводять лінію оборони.

"Ті, хто говорять, що в нас нібито немає інженерно-фортифікаційних споруд, вони зневажають в першу чергу військовослужбовців інженерних підрозділів, командування Сил підтримки, які постійно виконують цю роботу і приносять конкретний результат, який безсумнівно посилює нашу оборону", — підкреслив військовий.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ЗСУ розповіли про те, де зараз проходить лінія оборони.