Французьку бомбу AASM застосували в Авдіївці проти росіян: відео та характеристики

Керована авіабомба була вперше використана менш ніж через 2 місяці після першого повідомлення про передачу

Вперше про передачу Україні керованих авіаційних бомб AASM 250 повідомили в середині січня. Днями з’явилося перше відео застосування проти окупантів.

Про це пише Defense Express. Зазначається, що для коригування удару по Коксохіму в Авдіївці також використовували український БПЛА.

AASM Hammer це авіабомба, яка має прикріплений комплект, що наводить її на ціль, як і у американських JDAM. Представили її ще у 2007 році. 250-кілограмову бомбу оснащують носовим модулем з системою наведення та хвостовим модулем з оперенням та ракетним прискорювачем.

Система наведення складається з інерційної системи та GPS. AASM має радіус дії понад 60 км на великих висотах і 15 км на низьких висотах. Загалом бомба є вагою 125 кг, 250 кг, 500 кг і 1000 кг і може бути перепрограмована під час польоту.

Для застосування AASM Hammer були адаптовані українські МіГ-29 та Су-24М. З якого літака було здійснено перше зафільмоване використання французької бомби проти росіян не повідомляється.

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