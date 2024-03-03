Екіпаж лише дві людини. ЗСУ отримають унікальні чеські самохідки DITA

Цього вдалося досягти за рахунок високої автоматизації

Нідерланди замовили для потреб Збройних сил України 9 самохідних артилерійських установок DITA. Ця сучасна вогнева система відрізняється цілою низкою переваг перед аналогічними артилерійськими знаряддями НАТО.

Про це повідомляє сайт оборони Нідерландів, говорячи про інспекційну поїздку до Чехії командувача нідерландських Збройних сил генерала Онно Ейхельсхайма. Він прибув проконтролювати, як іде процес виробництва зброї та військової техніки, яку його країна замовила для України.

САУ DITA є однією з найсучасніших артилерійських систем у світі, що досягається завдяки високому ступеню автоматизації. На відміну від інших аналогічних САУ, в яких розрахунок становить 4-5 осіб, для стрільби з DITA вистачить і двох завдяки незаселеній вежі з системою автоматичного заряджання. Але в той же час передбачено місце і для третього, що заряджає, на випадок якщо автомат заряджання вийде з ладу.

Також DITA володіє основними перевагами артилерії НАТОвського стандарту калібру 155 мм, як довгий ствол зброї, що дозволяє стріляти на більш далеку відстань, ніж системи 152-мм калібру наявні на озброєнні РФ.

У САУ DITA всього дві особи розрахунку

Так, чеська гаубиця здатна бити на збільшеному пороховому заряді на відстань до 39 км, тоді як 152-мм гармати окупантів можуть бити максимум на 30 км. Таким чином, ЗСУ з САУ DITA матимуть помітну перевагу в контрбатарейній боротьбі, і можуть обрушити на ворога до 40 снарядів свого боєкомплекту зі швидкістю 6 пострілів за хвилину.

При цьому важливою перевагою DITA є її маневреність і рухливість, що забезпечує її виробник "Excalibur Army" за допомогою шасі вантажного авто Tatra 815 з турбодизелем потужністю 400 кінських сил. Здійснивши обстріл противника, чеська САУ здатна виїхати з вогневої позиції всього за 45 секунд.

Тим часом, українська САУ "Богдана" виявилася настільки захищеною, що змогла захистити свій екіпаж від поразки російським БПЛА-камікадзе.