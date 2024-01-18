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Маневрена та швидкострільна: чим для ЗСУ особлива САУ Caesar (фото, відео)

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
Дата публікації
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Автор
САУ Caesar на озброєнні Сил оборони України Новина оновлена 18 січня 2024, 08:47
САУ Caesar на озброєнні Сил оборони України. Фото Генштаб ЗСУ

ЗСУ застосовують САУ Caesar з 2022-го року

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що для України буде виготовлено 78 нових самохідних артилерійських установок Caesar. На озброєнні ЗСУ вже перебувають кілька десятків таких САУ.

САУ Caesar — самохідна артилерійська установка, яка використовує 155-мм калібр та розроблена у Франції фірмою Nexter. Перший зразок гаубиці показали лише 1994 року, а вже 2000 року Збройні сили Франції уклали контракт на постачання п'яти таких установок. Всі вони були створені на шасі з колісною базою 6*6 від автомобіля Unimog U2450L (фірма Mercedes-Benz). Хоча для Чехії ці ж самохідні артустановки виробляли на базі Tatra.

Перші САУ з цього замовлення були поставлені вже наприкінці 2002 року. Серійне виробництво розпочалося 2007 року. Вона може забезпечити дальність вогню зі звичайним снарядом у 20 км, а з активно-реактивним — у понад 40 км.

Характеристики САУ Caesar

Вага: 18,5 тонн

Довжина гармати: 10 метрів

Довжина корпусу: 10,5 метра

Висота: 3,26 метра

Ширина: 2,55 метра

Двигун: дизельний

Швидкість руху: по шосе — 80 км/год, по пересіченій місцевості — 50 км/год

Запас ходу по шосе: 600 км

Гармата: гаубиця 155-мм калібру марки TR F1

Максимальна швидкострільність: 6 пострілів на хвилину

Боєкомплект: 18 снарядів (у версії 6*6)

САУ Caesar оснащена броньованою кабіною на 5 осіб, яка захищає від куль (калібр до 7,62 мм) та уламків снарядів (2 STANAG 4569). Також є система кондиціонування повітря.

У 2022-2023 роках Україна отримувала ці установки від Франції та Данії. Франція передавала САУ на колісній базі 6х6 Renault Sherpa5, тоді як Данія — на шасі 8х8 Tatra 815-7. Більші габарити дозволяють збільшити кількість боєприпасів на борту — було 18, а стало 30. САУ Caesar, зокрема, перебувають на озброєнні артилеристів 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що президент Франції Емануель Макрон анонсував передачу Україні 40 крилатих ракет SCALP.