Франція виготовить десятки САУ Caesar для України: у Парижі назвали кількість

Майже 80 одиниць САУ виготовлять для ЗСУ

Франція зробить для України десятки нових самохідних артилерійських установок Caesar, причому частину з них Київ закупив за власний кошт.

Як розповів міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню в інтерв’ю виданню Le Parisien, Париж хоче показати приклад для решти, при тому, що й сама Україна готова приєднатися до цієї ініціативи.

"Україна сама готова вкласти частину своїх ресурсів. Вона щойно придбала шість САУ Caesar власним коштом, щоб розпочати цю ініціативу", — зазначив міністр.

Усього ж йдеться про виробництво 78 одиниць артилерії. Яку частину з них викупить Україна, Лекорню не повідомив, проте додав, що Франція перевела свою економіку у "військову конфігурацію".

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон говорив, що в лютому він відвідає Київ, де підпише документ про гарантії безпеки подібний до того, що вже укладено між Україною та Великобританією. Також він зазначив, що Україна отримає ще 40 крилатих ракет SCALP, "сотні бомб" та додаткові САУ.

SCALP EG та її варіанти – серія французьких крилатих ракет повітряного базування. У Британії її знають як Storm Shadow.