Франция произведет десятки САУ Caesar для Украины: в Париже назвали количество

Почти 80 единиц САУ произведут для ВСУ

Франция произведет для Украины десятки новых самоходных артиллерийских установок Caesar, при том часть из них Киев закупил за свои средства.

Как рассказал министр обороны Франции Себастьен Лекорню в интервью изданию Le Parisien, Париж хочет показать пример для остальных, при том, что и сама Украина готова присоединиться к этой инициативе.

"Украина сама готова вложить часть своих ресурсов. Она только что приобрела шесть САУ Caesar на собственные средства, чтобы начать эту инициативу", — отметил министр.

Всего же речь идет о производстве 78 единиц артиллерии. Какую часть из них выкупит Украины Лекорню не сообщил, однако добавил, что Франция перевела свою экономику в "военную конфигурацию".

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что в феврале он посетит Киев, где подпишет документ о гарантиях безопасности подобный тому, который уже заключен между Украиной и Великобританией. Также он отметил, что Украина получит еще 40 крылатых ракет SCALP, "сотни бомб" и дополнительные САУ.

SCALP EG и ее варианты – серия французских крылатых ракет воздушного базирования. В Британии ее знают как Storm Shadow.