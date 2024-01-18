Маневренная и скорострельная: чем для ВСУ особенная САУ Caesar (фото, видео)

ВСУ применяют САУ Caesar с 2022 года.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что для Украины будет изготовлено 78 новых самоходных артиллерийских установок Caesar. На вооружении ВСУ уже находятся несколько десятков таких САУ.

САУ Caesar — самоходная артиллерийская установка, использующая 155 мм калибр и разработанная во Франции фирмой Nexter. Первый образец гаубицы показали в 1994 году, а в 2000 году Вооруженные силы Франции заключили контракт на поставку пяти таких установок. Все они были сделаны на шасси с колесной базой 6*6 от автомобиля Unimog U2450L (компания Mercedes-Benz). Хотя для Чехии эти же самоходные артустановки производились на базе Tatra.

Первые САУ по этому заказу были поставлены в конце 2002 года. Серийное производство началось в 2007 году. Она может обеспечить дальность огня с обычным снарядом в 20 км, а с активно-реактивным — более 40 км.

Характеристики САУ Caesar

Вес: 18,5 тонн

Длина пушки: 10 метров

Длина корпуса: 10,5 метра

Высота: 3,26 метра

Ширина: 2,55 метра

Двигатель: дизельный

Скорость движения: по шоссе — 80 км/ч, по пересеченной местности — 50 км/ч

Запас хода по шоссе: 600 км

Пушка: гаубица 155-мм калибра марки TR F1

Максимальная скорострельность: 6 выстрелов в минуту

Боекомплект: 18 снарядов (в версии 6*6)

САУ Caesar оснащена бронированной кабиной на 5 человек, защищающей от пуль (калибр до 7,62 мм) и обломков снарядов (2 STANAG 4569). Также есть система кондиционирования воздуха.

В 2022–2023 годах Украина получала эти установки от Франции и Дании. Франция передавала САУ на колесной базе 6х6 Renault Sherpa5, тогда как Дания – на шасси 8х8 Tatra 815-7. Большие габариты позволяют увеличить количество боеприпасов на борту – было 18, а стало 30. САУ Caesar, в частности, находятся на вооружении артиллеристов 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Украине 40 крылатых ракет SCALP.