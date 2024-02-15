Ефективна та безпечна: броня САУ "Богдана" врятувала життя бійців на фронті (відео)

Броня українського виробництва витримала удар "Ланцету"

Артилерійська система української розробки 2С22 "Богдана" не тільки ефективно працює по ворогам, але ще й здатна витримати пряме влучення, зберігши життя екіпажу. Фото і відео з установки після прильоту зробили самі бійці, і вони були опубліковані на каналі "Оперативний ЗСУ".

Створена за стандартами НАТО 155-мм САУ "Богдана" вже показала відмінну точність у роботі з метою противника. Тепер уже з’явилися докази, що броня цієї артсистеми здатна захистити життя бойового розрахунку. Причому після прямого влучення дрона-камікадзе окупантів "Ланцет".

Як видно з фото, "Богдана" зазнала суттєвих пошкоджень, але броня, яка також розробляється в Україні, змогла витримати "удар" і тим самим врятувати життя українських воїнів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відбувається з виробництвом 155 мм снарядів для України, і скільки часу та грошей потрібно, щоб прибрати дефіцит боєприпасів для ЗСУ.