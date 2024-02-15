Эффективная и безопасная: броня САУ "Богдана" спасла жизни бойцов на фронте (видео)

Броня украинского производства выдержала удар "Ланцета"

Артиллерийская система украинской разработки 2С22 "Богдана" не только эффективно работает по оккупантам, но еще и способна выдержать прямое попадание, сохранив жизни экипажа. Фото и видео из установки после прилета сделали сами выжившие бойцы, и они были опубликованы на канале "Оперативний ЗСУ".

Созданная по стандартам НАТО 155-мм САУ "Богдана" уже показала отличную точность в работе по целям противника. Теперь уже появились доказательства того, что броня этой артсистемы способна защитить жизнь боевого расчета. Причем после прямого попадания дрона-камикадзе оккупантов "Ланцет".

Как видно из фото, "Богдана" получила существенные повреждения, но броня, также разрабатываемая в Украине, смогла выдержать "удар" и тем самым спасти жизнь украинских воинов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что происходит с производством 155 мм снарядов для Украины, и сколько времени и денег нужно чтобы убрать дефицит боеприпасов для ВСУ.