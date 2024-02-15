Где снаряды? Сколько времени и денег нужно чтобы убрать дефицит боеприпасов для ВСУ

Как так вышло, что спустя 2 года войны ВСУ по-прежнему считают едва ли не каждый снаряд

Нехватка снарядов для артиллерии ВСУ уже приобрела хронический характер, а проблема признается на самом высоком уровне. Показательным является мнение американских чиновников и военных экспертов, что из-за дефицита снарядов уже с марта ВСУ будет сложнее вести бои.

Украина сегодня использует массу артиллерийских систем различных калибров, но наиболее эффективным являются орудия и гаубицы калибра 155 мм стандарта НАТО, ценимые за высокую дальность – порядка 35-40 км (около 30 км — для 152 мм орудий РФ) и точность. И именно с ними у ВСУ возник наибольший дефицит.

"Телеграф" решил разобраться, что же происходит с производством 155 мм снарядов для Украины.

Миллион снарядов для Украины – миссия невыполнима?

Дефицит снарядов для ВСУ давно осознавался военно-политическим руководством Украины и стран-членов международной коалиции по оказанию помощи Киеву. Требующим срочных решений, вопрос поставок артиллерийских снарядов был признан весной 2023 года, когда по инициативе Эстонии был утвержден план по производству и передаче Украине в течение 12 месяцев 1 млн снарядов.

20 марта 2023 года Совет ЕС согласовал выделение 500 млн евро на расширение производства, чтобы в течение года произвести и передать Украине 1 млн снарядов (в среднем 80 тысяч в месяц). Всего программа оценивалась в 2 млрд евро.

На какой стадии находится выполнение этого плана, за месяц до окончания срока его действия, точно неизвестно. Но в августе 2023-го СМИ сообщали о передаче 224 тысяч снарядов или 25% за 4,5 месяца, то есть уже тогда наметилось отставание от графика, ведь должны были быть переданы не менее 350 тысяч боеприпасов.

В начале декабря Reuters сообщал о поставке в Украину 480 тысяч снарядов из 650 тысяч запланированных на восемь месяцев, т.е. на треть меньше. При подобных темпах ВСУ получат к 20 марта только 700-750 тысяч снарядов, или не более 75% запланированных объемов.

Почему же так вышло, что происходит с производством боеприпасов в мире и почему молчат США?

США далеко не лидер в производстве дефицитных боеприпасов

Сколько же в мире производят 155 мм снарядов, ведь ЕС явно не единственный их производитель? Действительно, кроме европейских стран снаряды подобного калибра производит главная страна НАТО, чьим стандартным калибром и являются 155 мм боеприпасы – США.

И тут оказывается самое удивительное: несмотря на многие годы распространяемые месседжи российской пропаганды о "милитаризации" США и угрозе миру с их стороны, довоенный выпуск 155 мм снарядов там составлял всего 14 тысяч снарядов в месяц.

Такие данные приводит в своей "Стратегии победы Украины в войне с Россией" министерство обороны Эстонии. В этом документе утверждается, что в течение 2023 года ВПК США удвоил производство 155 мм снарядов, и сейчас оно достигает 28 тысяч единиц. В планах — увеличение этого производства до 100 тысяч в месяц, но ожидать этого стоит только к концу 2025 года.

19 января в ходе пресс-конференции в Таллинне комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что в 2024 году ЕС сможет произвести для передачи Украине 1,3 млн снарядов.

Если к ожидаемым 1,3 млн снарядов добавить то, что смогут произвести США в 2024-м, ВСУ могут надеяться получить до 2 млн штук, а в 2025-м речь будет идти уже минимум о 2,5 млн единиц с учетом годового производства в 1,2 млн в США.

Для сравнения, как сообщал "Телеграф", производство снарядов в РФ до 2022 года оценивалось примерно в 1,5 млн снарядов но теперь явно выросло, вероятно до 2 млн единиц. То есть, оккупанты уже производят примерно столько, сколько США и ЕС могут поставить в Украину в текущем году.

Как пишет военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, в 2024-м АО "Государственный научно-исследовательский институт машиностроения им.В.В. Бахирева" (Дзержинск, Нижнегородская обл.) планирует произвести 1 млн боеприпасов.

Тем не менее, в США расширяется производство, в начале 2023 года Пентагон заложил 1,5 млрд долларов в военный бюджет на расширение производства снарядов и закупку готовых боеприпасов в Канаде. Правда, все это займет время.

Так, крупнейший в США завод по производству гильз для снарядов 155 мм в Скрентоне (Пенсильвания), может производить в месяц 11 тысяч таких заготовок, а в течение 5 лет производство снарядов и гильз хотят нарастить в шесть раз.

Производство снарядов в США

В Германии концерн Rheinmetall заложил новый завод по производству боеприпасов в городке Унтерлюс, между Ганновером и Гамбургом. По окончании строительства Германия сможет производить до 200 тысяч снарядов в год.

Отдали Украине запасы за 12 лет

Впрочем, говоря о годовом производстве снарядов и его наращивании, следует помнить, что их производили и до 2022 года и львиная доля направлялась со складов армии США и стран ЕС.

Согласно открытым данным, ВСУ с февраля 2022 года получили суммарно около 3,4 млн снарядов калибра 155 мм, в том числе:

2 млн — из США;

около 700 тысяч — из ЕС;

330 тысяч — из Южной Кореи;

300 тысяч — из Великобритании;

50 тысяч — из Германии.

Как несложно посчитать, при производстве до войны 14 тысяч снарядов в месяц или 168 тысяч в год, для поставки 2 млн боеприпасов США пришлось отдать Украине запасы, накопленные примерно за 12 лет производства.

Данных о производительности по отдельным странам ЕС "Телеграф" не нашел, но и там очевидно речь идет также о запасах снарядов, которые до того копились на складах вооруженных сил стран ЕС не один год.

Сколько это стоит

Но говоря о производстве и получении снарядов для ВСУ, не стоит забывать важный аспект – финансовый, ведь хотя Украина и получает их бесплатно, сами США и ЕС тратят деньги на их выделение.

Так, хотя за уже произведенные ранее и хранящиеся на складах снаряды платить не надо, разве что потратиться на их доставку, наращивание производства и оплата закупаемых у производителя боеприпасов явно стоят денег, и встает вопрос – о каких суммах идет речь.

Вопрос инвестиций в производство снарядов очень непростой, так, в программу передачи ВСУ 1 млн штук в марте 2023 года ЕС вложил 2 млрд евро, из них 500 млн — в рост производственных мощностей. Но поскольку, согласно программе, этот миллион снарядов Украина получит в том числе и из уже произведенных, нельзя понять, сколько боеприпасов ЕС планирует произвести именно с помощью этих 500 млн евро.

Завод в Унтерлюсе Rheinmetall обойдется в 300 млн евро, а производить снаряды на нем будут до 500 человек, но сколько именно единиц боеприпасов он сможет производить – неизвестно. Но с вступлением его в строй производство снарядов в Германии вырастет до 200 тысяч в год. Самому же концерну рост производства нужен для выполнения прежних контрактов, ведь только за 2023 год предприятие получило четыре крупных контракта на производство снарядов.

Так, в октябре Rheinmetall получил контракт на производство 150 тысяч снарядов – гильз, метательных снарядов, взрывателей и прочего. В декабре концерну заказали производство еще нескольких десятков тысяч снарядов. И это не говоря о контракте по закупке для армии Германии нескольких сотен тысяч снарядов на 1,2 млрд евро до 2029 года.

Но сколько стоит новый, произведенный "с нуля" снаряд калибра 155 мм? Разброс цен, по данным Defense Express, может составлять от 2 до 8 тысяч евро:

так, в 2021 году средняя цена такого боеприпаса составляла около 2 тысяч евро;

в 2022-м за 10 тысяч снарядов тот же Rheinmetall просил 33 млн евро, то есть по 3300 за штуку;

осенью 2023-го уже звучала цифра в 8 тысяч евро.

Что это значит применительно к поставкам снарядов ВСУ?

Скажем, если заявленные ЕС 1 млн снарядов для Украины придется произвести, на рост производственных мощностей понадобится минимум 1-2 млрд евро и от 3,5 до 8 млрд — на покупку самих снарядов. Таким образом реализация программы поставки в Украину 1 млн снарядов может оценочно стоить ЕС от 4,5 до 10 млрд евро.

"Лукавая" арифметика войны

Впрочем, говоря о возможных поставках снарядов, не стоит забывать главное – сколько и как эти боеприпасы расходуют. И тут можно увидеть "лукавство" статистики, ведь говоря о количестве произведенных выстрелов в сутки, никто не уточняет: идет речь о стрельбе из 82 и 120 мм минометов; орудий и гаубиц калибра от 100, 122, 152, 155 и 203 мм; совокупно или только о некоторых калибрах боеприпасов.

В результате подсчет того, насколько хватит боеприпасов, производимых и отправляемых Украине участниками коалиции, очень непрост.

Результат артподготовки в битве на реке Сомме в 1916-м году

Так, если разделить 3,4 млн 155 мм снарядов, полученных ВСУ на 721 день войны с российской агрессией, получаем чуть меньше 5 тысяч выстрелов в день. Но в таком случае у Украины уже должны были бы полностью закончиться все снаряды этого калибра, чего не наблюдается, следовательно, расходуют их в меньшем количестве. Обещанные же ЕС 1 млн снарядов при их делении на 365 дней дают расход в сутки чуть менее 3 тысяч единиц.

При этом расход в ходе отражения "мясных" штурмов российских оккупантов явно растет выше средних показателей. Тот же Александр Коваленко оценивает количество выстрелов ВСУ в день примерно в 4-5 тысяч, и эта цифра принимается как средняя большинством экспертов.

Для сравнения, по словам уже бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова, весной и частично летом 2022 года оккупанты производили в среднем до 60 тысяч выстрелов в сутки, что позволило им захватить почти всю Луганскую область и Мариуполь. Осенью же к началу момента битвы за Бахмут, по словам начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова, ВС РФ снизили количество выстрелов до 20-25 тысяч.

В разгар боев за Бахмут, в феврале 2023 года в открытом доступе появилось фото документа, в котором речь шла о запрашиваемых ЧВК "Вагнер" боеприпасах для штурма города . В перечне из 21 пункта в сутки запрашивалось около 17,5 тысяч штук, правда, не было известно какой именно номенклатуры.

Запрос на сутки 17 500 тысяч снарядов чтобы взять Бахмут

Например, в день "вагнеровцы" просили 10 556 единиц боеприпасов – шла речь о 152 мм снарядах или минометных минах 82 и 120 мм, которые используются гораздо чаще, непонятно. Как бы то ни было, наемники получили в среднем 360 единиц в сутки или 3% от запрашиваемого объема.

Вместе с тем расход снарядов в ходе украино-российской войны значительно уступает масштабам боев Второй мировой войны. К примеру, только за 1942-й год легкие гаубицы Вермахта калибра 105 мм израсходовали 18 млн снарядов, а 76 мм пушки РККА – 10 миллионов, и это не считая других калибров, но с куда меньшим расходом.

Тем временем украинские танковые экипажи все чаще используют трофейные российские снаряды калибра 125 мм "Манго" и осколочно-фугасные боеприпасы из Пакистана.