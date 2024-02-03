Стрелять почти нечем: СМИ рассказали о ситуации со снарядами на фронте

Преимущество в снарядах в пользу россиян составляет пять к одному

На фронте в Украине сложилась очень опасная ситуация – украинским войскам уже не хватает боеприпасов для отражения атак российских террористов из-за постоянных задержек с поставками от союзников. Часто экипажам самоходной артиллерии выдают дымовые снаряды, а спасают пока только беспилотники.

Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel. Подчеркивается, что ситуация невероятно критическая – российские террористы уже выпускают снарядов в несколько раз больше, чем украинские артиллеристы.

"Сейчас соотношение по количеству артиллерийских выстрелов составляет 5 к 1 в пользу россиян. Из-за нехватки боеприпасов оно может измениться на 6 к 1, 7 к 1 или даже выше", – сказал изданию независимый военный эксперт Франц-Штефан Гади.

Издание отмечает, что россияне сейчас выпускают по меньшей мере 10 тысяч снарядов в день. Украина способна ответить максимум двумя тысячами выстрелов, тогда как для реализации удачной оборонной стратегии нужно хотя бы три тысячи в день.

"Поэтому украинцам на начальном этапе придется как можно лучше окопаться. Они смогут проводить только локальные контратаки", – подчеркнул Гади.

Впрочем, отмечает эксперт, преимущество в снарядах для россиян пока не является решающим. Скорее всего, они не смогут добиться серьезных прорывов, потому что во время своего наступления на севере Донбасса и в районе Купянска и Авдеевки россияне получили небольшое территориальное приобретение, цена за которое оказалась очень большой – потери российских подразделений просто сокрушительны.

Гади резюмировал, что в ближайшие месяцы вряд ли продемонстрируют существенные военные успехи с обеих сторон, но Украине придется активно работать над достижением необходимого уровня поставок артиллерийских снарядов. В ближайшее время это будет самой главной и самой сложной задачей для Украины, добавил он.

Тем временем в ЕС уже сообщили, что из миллиона артиллерийских снарядов, обещанных европейскими союзниками, Киев сможет получить всего 600 тысяч. Ожидается, что часть снарядов прибудет в Украину до срока, согласованного ранее — 1 марта 2024 года.

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров на этот счет уже написал письма своим коллегам из Европейского Союза. Он описал ситуацию на поле боя и подчеркнул, что сейчас Силы обороны сталкиваются с "критической нехваткой" артиллерийских снарядов.