Дадут, но не все? ЕС не предоставит Украине обещанный миллион снарядов весной – Bloomberg

Ожидается, что часть снарядов прибудет в Украину в марте

Из миллиона артиллерийских снарядов, обещанных европейскими союзниками, Киев сможет получить только 600 тысяч. Ожидается, что часть снарядов прибудет в Украину к условленному ранее сроку — 1 марта 2024 года.

Об этом сообщает Bloomberg. Издание ссылается на неназванных евродипломатов, знакомых с вопросом.

По словам дипломатов, такая ситуация происходит на фоне постоянных задержек производства и истощения запасов.

"На встрече министров обороны в Брюсселе на этой неделе, возможно, попытаются подсчитать другие поставки, чтобы увеличить общий объем, но все равно не смогут достичь цели в 1 миллион, которая была установлена в прошлом году", — цитирует Bloomberg слова дипломатов.

Исследователь Rand Corp. и офицер резерва армии США Энн Мари Дейли заявила, что если у украинских войск не будет снарядов, чтобы продолжать давление, то "Россия может продолжать стрелять из артиллерии пока ее пехота атакует украинские позиции. Это нечестный бой для украинских защитников".

Напомним, что Евросоюз еще в марте 2023 года согласовал историческое соглашение о закупке снарядов для Украины. Тогда государства согласовали передачу миллиона артиллерийских снарядов по калибру 155 миллиметров Украине. Но уже в ноябре ЕС проинформировал членов, что вряд ли сможет передать Украине обещанный 1 млн артснарядов. Этот план должны выполнить до марта 2024 года.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Венгрия снимать вето на помощь Украине не намерена.