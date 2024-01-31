Дадуть, але не все? ЄС не надасть Україні обіцяний мільйон снарядів навесні – Bloomberg

Очікується, що частина снарядів прибуде до України у березні

З мільйона артилерійських снарядів, обіцяних європейськими союзниками, Київ зможе отримати лише 600 тисяч. Очікується, що частина снарядів прибуде в Україну до терміну, що був погоджений раніше, — 1 березня 2024 року.

Про це повідомляє Bloomberg. Видання посилається на неназваних євродипломатів, знайомих із питанням.

За словами дипломатів, така ситуація відбувається на тлі постійних затримок виробництва та виснаження запасів.

"Під час зустрічі міністрів оборони в Брюсселі цього тижня, можливо, спробують підрахувати інші поставки, щоб збільшити загальний обсяг, але все одно не буде досягнуто мети в 1 мільйон, яка була встановлена минулого року", — цитує Bloomberg слова дипломатів.

Дослідник Rand Corp. і офіцер резерву армії США Енн Марі Дейлі заявила, що якщо українські війська не матимуть снарядів, щоб продовжувати тиск, то "Росія може продовжувати стріляти з артилерії поки її піхота атакує українські позиції. Це нечесний бій для українських захисників".

Нагадаємо, що Євросоюз ще у березні 2023 року погодив історичну угоду щодо закупівлі снарядів для України. Тоді держави погодили передачу мільйона артилерійських снарядів калібром 155 міліметрів Україні. Але вже в листопаді ЄС поінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний 1 млн. артснарядів. Цей план мають виконати до березня 2024 року.

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