Дії США стосовно України відвернуть від Вашингтона усіх союзників, бо це зрада – The Atlantic

Наслідки бездіяльності Конгресу стануть нищівними для США, вважають журналісти

Конгрес США вже чотири місяці не може ухвалити допомогу Україні, без якої Київ ризикує програти війну російському терористичному режиму. Ця ситуація завдає нищівної шкоди міжнародній репутації Сполучених Штатів та продовжує її руйнувати – оскільки ніхто не буде довіряти такому ненадійному союзнику, яким зараз виставляє себе Америка.

Про це пише американське видання The Atlantic. Зазначається, що через політичні сварки у Конгресі два важливих союзники США, Україна та Ізраїль, все ще не отримали дуже потрібної військової допомоги.

Тим часом спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон, затятий трампіст, 17 січня влаштував вечірку на честь своїх перших 100 днів на посаді. Що не згадував Джонсон, поки веселився на вечірці – так це те, що пакет допомоги, запропонований президентом США Джозефом Байденом, вже не можуть прийняти якраз 100 днів.

Українські солдати помирають на фронті боротьби з російськими терористами, Ізраїль знаходиться під загрозою великої війни, обом країнам дуже сильно не вистачає власних ресурсів. Республіканці в той самий час веселяться на вечірках та влаштовують політичний хаос у Конгресі, вигадуючи все нові умови прийняття пакета з допомогою – після того, як президент Байден у питаннях кордону пішов на великі поступки – тому, що Дональд Трамп керує республіканцями, як своїми маріонетками.

"Політична реальність полягає в тому, що Дональд Трамп є ворогом України та шанувальником російського диктатора Володимира Путіна. Оскільки Трамп наближався до повторного висунення, його партія — особливо в Палаті представників — піддалася його пропутінському тиску", – відзначає видання.

Автор публікації зазначає, що наслідки такого хаосу, створеного Трампом, відчують не тільки Україна та Ізраїль. Зараз знищується міжнародна репутація США, а країни, які раніше пов'язували свою безпеку зі Сполученими Штатами, розуміють, що сподіватися можуть тільки на себе – що підштовхне їх до пошуку зовсім інших союзників.

"Справжнім результатом фіаско в Конгресі буде крах довіри до США в усьому світі. Американські союзники шукатимуть захисту у більш надійних партнерів, а сама Америка буде ізольована та ослаблена. 100 днів ганьби, які вже минули, є прелюдією до гірших катастроф. Всі свічки світу не відшкодують зради, що відбувається", – резюмує видання.

Раніше голова республіканців у Сенаті заявив, що США повинні й далі допомагати Україні воювати з російськими терористами, оскільки це не благодійність, а життєво важливий для США інтерес. Військова допомога Україні напряму відповідає національним інтересам США, тому вона повинна бути продовжена.

Представники Республіканської партії в Сенаті найближчим часом все ж підтримають угоду щодо посилення кордону попри тиск з боку колишнього президента Дональда Трампа, який з власних інтересів зриває домовленості двох партій та фактично блокує допомогу Україні. Ймовірно, угоду схвалять протягом найближчих двох діб.