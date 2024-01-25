Допомогу Україні від США гальмує особисто Трамп: ЗМІ дізналися, навіщо йому це

Влада Америки продумує план "Б"

В Україні зростає стурбованість щодо затримки виділення військової допомоги Конгресом США. Зволікання, найімовірніше, пов’язане з тиском кандидата на пост президента та колишнього лідера країни Дональда Трампа та його бажанням будувати кампанію на питаннях міграції.

Про це повідомив журналіст "Голосу Америки" Остап Яріш. Подробиці з’явилися на його станиці у соціальній мережі Х (колишній Twitter – ред.).

"Кілька джерел в американських ЗМІ стверджують, що затримка з допомогою Україні в Конгресі повʼязана з тиском Трампа і його бажанням будувати кампанію на питаннях міграції. Мовляв, компроміс щодо України/кордону не в його інтересах, бо це б додало балів Байдену перед виборами." , — написав кореспондент.

Цю інформацію прокоментував блогер Роман Шрайк у своєму Telegram.

"Якщо вирішити проблему з кордоном, то не можна буде критикувати Байдена за проблему з кордоном. А таке впораним не підходить. Тому проект висить навіть у більш адекватному Сенаті. Вірніше, домовленості по кордоні майже готові, скоро (але ніхто не знає коли) їх можуть разом з допомогою України та іншим проголосувати у Сенаті. Але сподівання, що угода пройде Палату представників, де вплив Трампа більший, не зростають.", — пояснив він.

За словами Романа Шрайка, у зв’язку зі ситуацією, що склалася, у США розмірковують над ідеєю "відчепити допомогу Україні від угоди по кордону, але при цьому залишити тільки військову допомогу, а з фінансової нехай хтось інший розбирається".

Раніше "Телеграф" повідомив, що, за словами колишнього спеціального представника США щодо України Курта Волкера, Україні не варто переживати через розбіжності у Конгресі США. Це лише питання часу.