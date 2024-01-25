Помощь Украине от США тормозит лично Трамп: СМИ узнали, зачем ему это

Власти Америки продумывают план "Б"

В Украине растет обеспокоенность по поводу задержки выделения военной помощи Конгрессом США. Промедление, скорее всего, связано с давлением кандидата на пост президента и бывшего лидера страны Дональда Трампа и его желанием строить кампанию на вопросах миграции.

Об этом сообщил журналист "Голоса Америки" Остап Яриш. Подробности появились на его станице в социальной сети Х (бывший Twitter – ред.,).

"Несколько источников в американских СМИ утверждают, что задержка с помощью Украине в Конгрессе связана с давлением Трампа и его желанием строить кампанию на вопросах миграции. Мол, компромисс относительно Украины/границы не в его интересах, потому что это прибавило бы баллов Байдену перед выборами", — написал корреспондент.

Эту информацию прокомментировал блогер Роман Шрайк в своем Telegram.

"Если решить проблему с границей, то нельзя будет критиковать Байдена за проблему с границей. А такое упоротым не подходит. Поэтому проект висит даже в более адекватном Сенате. Вернее, договоренности по границе почти готовы, скоро (но никто не знает когда) их могут вместе с помощью Украине и прочим проголосовать в Сенате. Но надежды, что соглашение пройдет Палату представителей, где влияние Трампа больше, не растут.", — пояснил он.

По словам Романа Шрайка, в связи со сложившейся ситуацией, в США подумывают над идеей "отцепить помощь Украине от соглашения по границе, но при этом оставить только военную помощь, а с финансовой пусть кто-то другой разбирается".

Ранее "Телеграф" сообщил, что, по словам бывшего специального представителя США по Украине Курта Волкера, Украине не стоит переживать из-за разногласий в Конгрессе США. Это всего лишь вопрос времени.