Последствия бездействия Конгресса станут сокрушительными для США, считают журналисты

Конгресс США уже четыре месяца не может одобрить помощь Украине, без которой Киев рискует проиграть войну российскому террористическому режиму. Эта ситуация наносит сокрушительный вред международной репутации Соединенных Штатов и продолжает ее разрушать – поскольку никто не будет доверять такому ненадежному союзнику, которым сейчас выставляет себя Америка.

Об этом пишет американское издание The Atlantic. Отмечается, что из-за политических ссор в Конгрессе два важных союзника США, Украина и Израиль все еще не получили очень нужной военной помощи.

Тем временем спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон, ярый трампист, 17 января устроил вечеринку в честь своих первых 100 дней в должности. Что не упоминал Джонсон, пока веселился на вечеринке – так это то, что пакет помощи, предложенный президентом США Джозефом Байденом, уже не могут принять как раз 100 дней.

Украинские солдаты умирают на фронте борьбы с российскими террористами, Израиль находится под угрозой войны, обеим странам очень сильно не хватает собственных ресурсов. Республиканцы в то же время веселятся на вечеринках и устраивают политический хаос в Конгрессе, придумывая все новые условия принятия пакета с помощью – после того, как президент Байден по вопросам границы пошел на большие уступки – потому, что Дональд Трамп руководит республиканцами как своими марионетками.

"Политическая реальность состоит в том, что Дональд Трамп является врагом Украины и поклонником российского диктатора Владимира Путина. Поскольку Трамп приблизился к повторному выдвижению, его партия, особенно в Палате представителей, подверглась его пропутинскому давлению", — отмечает издание.

Автор публикации отмечает, что последствия такого хаоса, созданного Трампом, ощутят не только Украина и Израиль. Сейчас уничтожается международная репутация США, а страны, ранее связывавшие свою безопасность с Соединенными Штатами, понимают, что надеяться могут только на себя – что подтолкнет их к поиску совсем других союзников.

"Настоящим результатом фиаско в Конгрессе будет крушение доверия к США во всем мире. Американские союзники будут искать защиты у более надежных партнеров, а сама Америка будет изолирована и ослаблена. 100 дней позора, которые уже прошли, являются прелюдией к худшим катастрофам. Все свечи мира не возместят происходящее предательство", – резюмирует издание.

Ранее глава республиканцев в Сенате заявил, что США должны и дальше помогать Украине воевать с российскими террористами, поскольку это не благотворительность, а жизненно важный для США интерес. Военная помощь Украине напрямую отвечает национальным интересам США, поэтому она должна быть продолжена.

Представители Республиканской партии в Сенате в ближайшее время все же поддержат соглашение об усилении границы, несмотря на давление со стороны бывшего президента Дональда Трампа, который по собственным интересам срывает договоренности двух партий и фактически блокирует помощь Украине. Вероятно, соглашение будет одобрено в течение ближайших двух суток.