Франция будет ежемесячно передавать снаряды ВСУ: озвучено количество

Также Париж согласился произвести десятки САУ

Франция продолжит оказывать необходимую поддержку Украине и согласилась помочь ВСУ с артиллерийскими снарядами и САУ.

Как рассказал в интервью NV заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, об этом шла речь на первом заседании представителей стран "артиллерийской коалиции" в Париже.

По его словам Франция согласилась изготовить для Украины 78 САУ Caesar, из которых 6 будет переданы в самом скором времени.

"Что касается 155-мм снарядов для французских артсистем, министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Франция сможет предоставлять украинской армии 3000 снарядов ежемесячно", — отметил он.

Гаврилюк добавил, что на встрече были озвучены актуальные потребности украинской армии в снарядах, а также обговаривалось военно-техническое сотрудничество и долгосрочная поддержка ВСУ.

По его словам, Россия сейчас наращивает производство и ищет способы закупить снаряды за границей, что свидетельствует о том, что она не намерена отказываться от своих планов.

"Наш ответ должен быть мощным. Несмотря на существующую проблематику в мире по производству боеприпасов и вооружения, мы должны с нашими партнерами найти возможности обеспечить Силы обороны всем необходимым", — добавил он.

Как сообщалось ранее, несмотря на то, что на Западе наращивают производство снарядов, ситуация с этим остается весьма плачевной. Так по оценкам во всей Европе могут произвести 1,25 миллиона снарядов в год и еще 1,2 миллиона могут изготовить США, но тем временем в России хотят в 2024 году выйти на производство 4,5 миллиона снарядов.