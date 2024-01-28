Франція щомісяця передаватиме снаряди ЗСУ: озвучено кількість

Також Париж погодився виготовити десятки САУ

Франція продовжить надавати необхідну підтримку Україні та погодилася допомогти ЗСУ з артилерійськими снарядами та САУ.

Як розповів в інтерв’ю NV заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, про це йшлося на першому засіданні представників країн "артилерійської коаліції" у Парижі.

За його словами, Франція погодилася виготовити для України 78 САУ Caesar, з яких 6 буде передано незабаром.

"Щодо 155-мм снарядів для французьких артсистем, міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню повідомив, що Франція зможе надавати українській армії 3000 снарядів щомісяця", — зазначив він.

Гаврилюк додав, що на зустрічі було озвучено актуальні потреби української армії у снарядах, а також обговорювалося військово-технічне співробітництво та довгострокова підтримка ЗСУ.

За його словами, Росія зараз нарощує виробництво та шукає способи закупити снаряди за кордоном, що свідчить про те, що вона не має наміру відмовлятися від своїх планів.

"Наша відповідь має бути потужною. Попри наявну проблематику у світі з виробництва боєприпасів та озброєння, ми мусимо з нашими партнерами знайти можливості забезпечити Сили оборони всім необхідним", — додав він.

Як повідомлялося раніше, попри те, що на Заході нарощують виробництво снарядів, ситуація з цим залишається дуже плачевною. Так, за оцінками у всій Європі, можуть виробити 1,25 мільйона снарядів на рік і ще 1,2 мільйона можуть виготовити США, але тим часом у Росії хочуть у 2024 році вийти на виробництво 4,5 мільйона снарядів.