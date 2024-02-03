Миллион снарядов для Украины: Чехия предложила вариант, как Евросоюзу выполнить обещание

Это станет единственным выходом для ЕС сдержать слово, поскольку сроки поставок истекают уже в марте.

Европейский Союз может заказать снаряды для Украины в странах вне ЕС, если он не может выполнить обязательства перед Украиной своими силами. Если будут найдены поставщики вне блока, тогда ЕС сможет предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов до марта 2024 года, как и планировалось.

Об этом сообщает издание Politico. Инициатором идеи поиска поставщиков вне ЕС выступила Чехия.

"Европа не выполняет свое обещание по отправке в Украину 1 млн артиллерийских снарядов до марта, а чехи заявляют, что пора искать поставки за пределами ЕС", – отмечает издание.

Со ссылкой на собственные источники среди европейских дипломатов издание также отмечает, что Европа может обратиться к компаниям – производителям оружия прежде всего из Южной Кореи, Турции и, возможно, даже из Южной Африки. Уже понятно, что своими силами Европа произвести и передать миллион снарядов не способна.

Один из дипломатов сказал, что во время неформальной встречи министров обороны стран ЕС была озвучена цифра в 450 тысяч снарядов, которые нужно приобрести для выполнения обещания. Премьер-министр Чехии Петр Фиала во время саммита лидеров Евросоюза 1 февраля озвучил на заседании такую же цифру и предложил покупать боеприпасы за пределами Союза.

В настоящее время финансирование закупок снарядов у сторонних производителей остается единственной возможностью для ЕС выполнить обещание по передаче снарядов, поскольку сроки поставок истекают в марте. Но каким образом будут финансироваться такие закупки, пока неясно, поскольку предоставление Украине боеприпасов из стран ЕС финансируется через специальный фонд – членам блока возмещаются израсходованные на боеприпасы для Украины средства.

Тем временем в ЕС уже сообщили, что из миллиона артиллерийских снарядов, обещанных европейскими союзниками, Киев сможет получить всего 600 тысяч. Ожидается, что часть снарядов прибудет в Украину до срока, согласованного ранее — 1 марта 2024 года.

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров на этот счет уже написал письма своим коллегам из Европейского Союза. Он описал ситуацию на поле боя и подчеркнул, что сейчас Силы обороны сталкиваются с "критической нехваткой" артиллерийских снарядов.