Мільйон снарядів для України: Чехія запропонувала варіант, як Євросоюзу виконати обіцянку

Це стане єдиним виходом для ЄС дотримати слова, оскільки терміни постачань спливають вже у березні

Європейський Союз може замовити снаряди для України в країнах поза кордонами ЄС, якщо він не може виконати зобов'язання перед Україною своїми силами. Якщо будуть знайдені постачальники за межами блоку, тоді ЄС зможе надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року, як і планувалося.

Про це повідомляє видання Politico. Ініціатором ідеї пошуку постачальників за межами ЄС виступила Чехія.

"Європа не виконує свою обіцянку щодо відправлення в Україну 1 млн артилерійських снарядів до березня, а чехи заявляють, що настав час шукати постачання за межами ЄС" – зазначає видання.

З посиланням на власні джерела серед європейських дипломатів видання також відзначає, що Європа може звернутися до компаній-виробників зброї насамперед з Південної Кореї, Туреччини та, можливо, навіть до Південної Африки. Вже зрозуміло, що власними силами Європа виробити та передати мільйон снарядів не здатна.

Один з дипломатів сказав виданню, що під час неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС була озвучена цифра у 450 тисяч снарядів, які потрібно придбати для виконання обіцянки. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала під час саміту лідерів Євросоюзу 1 лютого озвучив на засіданні таку є саму цифру та запропонував купувати боєприпаси за межами Союзу.

Наразі фінансування закупівель снарядів у сторонніх виробників залишається єдиною можливістю для ЄС виконати обіцянку з передачі снарядів, оскільки терміни постачань спливають у березні. Але яким чином будуть фінансуватися такі закупівлі, поки що незрозуміло, оскільки надання Україні боєприпасів з країн ЄС фінансується через спеціальний фонд – членам блоку відшкодовуються витрачені на боєприпаси для України кошти.

Тим часом у ЄС вже повідомили, що з мільйона артилерійських снарядів, обіцяних європейськими союзниками, Київ зможе отримати лише 600 тисяч. Очікується, що частина снарядів прибуде в Україну до терміну, що був погоджений раніше, — 1 березня 2024 року.

Глава Міноборони України Рустем Умєров з цього приводу вже написав листи своїм колегам із Європейського Союзу. Він описав ситуацію на полі бою і наголосив, що зараз Сили оборони стикаються з "критичною нестачею" артилерійських снарядів.