Україні потрібно більше зброї: Буданов розповів, якої саме

Україні потрібні будь-які гармати та снаряди – зараз краще кількість, а не якість

Україні потрібно якнайбільше західного озброєння, оскільки ситуація на фронті важка. Отримання західної зброї – це пріоритет, потрібно різко збільшити кількість артилерійських гармат, та іншого, оскільки єдине, де зараз у ЗСУ та росіян паритет – це безпілотники.

Про це сказав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю CNN. За його словами, гармати та боєприпаси – це потреба найпершого ступеня.

Україна потребує будь-яких західних артилерійських систем, попри їхній вік, оскільки бойові дії позначилися на тих гарматах, які зараз перебувають на озброєнні української армії. Також важливе безперебійне надання боєприпасів, оскільки снаряди на полі бою – один з найбільш вирішальних факторів цієї війни.

"Нам дуже потрібна ця допомога… Не стільки якість, скільки кількість", – сказав він.

Україна зараз утримує свою перевагу у повітрі над лінією фронту завдяки безпілотникам. Але ця перевага, можливо, збережеться ненадовго: росіяни активно вчаться на своєму досвіді, а використання безпілотників обома сторонами росте дуже швидко.

"Саме в безпілотних системах ми більш-менш рівні", – резюмував Буданов.

Як вже писав "Телеграф", 31 січня стало відомо, що глава Міноборони України Рустем Умєров написав листи своїм колегам із Європейського Союзу. Він описав ситуацію на полі бою і наголосив, що зараз Сили оборони стикаються з "критичною нестачею" артилерійських снарядів.

Попри те, що на Заході нарощують виробництво снарядів, ситуація з цим залишається дуже плачевною. Так, за оцінками у всій Європі, можуть виробити 1,25 мільйона снарядів на рік і ще 1,2 мільйона можуть виготовити США, але тим часом у Росії хочуть у 2024 році вийти на виробництво 4,5 мільйона снарядів.