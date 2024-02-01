Украине нужно больше оружия: Буданов рассказал, какого именно

Украине нужны любые пушки и снаряды – сейчас важнее количество, а не качество

Украине нужно как можно больше западного вооружения, поскольку ситуация на фронте тяжелая. Получение западного оружия – это приоритет, нужно резко увеличить количество артиллерийских орудий и прочего, поскольку единственное, где сейчас у ВСУ и россиян паритет – это беспилотники.

Об этом сказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью CNN. По его словам, пушки и боеприпасы – это потребность первой степени.

Украина нуждается в любых западных артиллерийских системах, несмотря на их возраст, поскольку боевые действия сказались на тех орудиях, которые сейчас находятся на вооружении украинской армии. Также важно бесперебойное предоставление боеприпасов, поскольку снаряды на поле боя – один из наиболее решающих факторов этой войны.

"Нам очень нужна эта помощь… Не столько качество, сколько количество", – сказал он.

Украина сейчас удерживает свое преимущество в воздухе над линией фронта благодаря беспилотникам. Но это преимущество, возможно, сохранится ненадолго: россияне активно учатся на своем опыте, а использование беспилотников обеими сторонами растет очень быстро.

"Именно в беспилотных системах мы более-менее равны", – резюмировал Буданов.

Как уже писал "Телеграф", 31 января стало известно, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров написал письма своим коллегам из Европейского Союза. Он описал ситуацию на поле боя и подчеркнул, что сейчас Силы обороны сталкиваются с "критической нехваткой" артиллерийских снарядов.

Несмотря на то, что на Западе наращивают производство снарядов, ситуация с этим остается очень плачевной. Так, по оценкам по всей Европе, могут произвести 1,25 миллиона снарядов в год и еще 1,2 миллиона могут изготовить США, но в то же время в России хотят в 2024 году выйти на производство 4,5 миллиона снарядов.