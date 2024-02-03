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Стріляти майже немає чим: ЗМІ розповіли про ситуацію зі снарядами на фронті

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публікації
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Українська артилерія не може відповідати на російські обстріли Новина оновлена 03 лютого 2024, 04:02
Українська артилерія не може відповідати на російські обстріли. Фото Генеральний штаб ЗСУ

Перевага у снарядах на користь росіян складає п'ять до одного

На фронті в Україні склалася вельми небезпечна ситуація – українським військам вже не вистачає боєприпасів для відбиття атак російських терористів через постійні затримки із постачанням від союзників. Часто екіпажам самохідної артилерії видають димові снаряди, а рятують поки що тільки безпілотники.

Про це пише німецьке видання Der Spiegel. Підкреслюється, що ситуація неймовірно критична – російські терористи вже випускають снарядів у кілька разів більше, ніж українські артилеристи.

"Зараз співвідношення за кількістю артилерійських пострілів становить 5 до 1 на користь росіян. Через брак боєприпасів воно може змінитися на 6 до 1, 7 до 1 або навіть вище", – сказав виданню незалежний військовий експерт Франц-Штефан Гаді.

Видання зазначає, що росіяни зараз випускають щонайменше 10 тисяч снарядів на день. Україна здатна відповісти максимум двома тисячами пострілів, тоді як для реалізації вдалої оборонної стратегії потрібно хоча б три тисячі на день.

"Тому українцям на початковому етапі доведеться якомога краще окопатися. Вони зможуть проводити лише локальні контратаки", – підкреслив Гаді.

Втім, зазначає експерт, перевага у снарядах для росіян поки що не є вирішальною. Скоріше за все, вони не зможуть домогтися серйозних проривів, тому що під час свого наступу на півночі Донбасу та в районі Куп'янська та Авдіївки росіяни отримали невеликі територіальні надбання, ціна за які виявилася дуже великою – втрати російських підрозділів просто нищівні.

Гаді резюмував, що найближчі місяці навряд чи продемонструють істотні військові успіхи з обох сторін, але Україні доведеться активно працювати над досягненням необхідного рівня постачань артилерійських снарядів. Найближчим часом це буде головним та найскладнішим завданням для України, додав він.

Тим часом у ЄС вже повідомили, що з мільйона артилерійських снарядів, обіцяних європейськими союзниками, Київ зможе отримати лише 600 тисяч. Очікується, що частина снарядів прибуде в Україну до терміну, що був погоджений раніше, — 1 березня 2024 року.

Глава Міноборони України Рустем Умєров з цього приводу вже написав листи своїм колегам із Європейського Союзу. Він описав ситуацію на полі бою і наголосив, що зараз Сили оборони стикаються з "критичною нестачею" артилерійських снарядів.

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#Війна #Снаряди