У ВСУ "критическая" нехватка снарядов, Умеров написал письма союзникам из ЕС - СМИ

Украине необходимо соответствовать боевой мощности врага

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров написал письма своим коллегам из Европейского Союза. Он описал ситуацию на поле боя и подчеркнул, что сейчас Силы обороны сталкиваются с "критической нехваткой" артиллерийских снарядов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ. По словам Умерова, Россия ежедневно размещает на фронте в три раза больше огневой мощи, чем есть у Украины.

Умеров подчеркнул, что у России огромное численное преимущество. Украинская сторона не может выпускать больше 2 тысяч снарядов в день по всей линии фронта, которая простирается на 1500 километров. В то же время РФ использует в три раза больше снарядов.

Министр обороны Украины добавил, что дефицит оружия в Украине с каждым днем ощущается все сильнее. Чтобы не дать РФ захватить новые территории, союзники ЕС должны приложить еще больше усилий для того, чтобы поставить в Украину обещанный миллион снарядов. Украине сейчас нужно хотя бы соответствовать огневой мощи противника, о превосходстве речи пока не идет.

"Обычно побеждает сторона, у которой больше боеприпасов для борьбы", — написал Умеров в письме.

Напомни, что в Евросоюзе признали, что не смогут поставить к марту 2024 года обещанный миллион артиллерийских снарядов. Максимум Украина может рассчитывать на меньше половины, а к концу 2024 года могут быть поставки еще почти 600 000 штук.

На сегодняшний день Украине нужно 200 тысяч снарядов калибром 155-мм в месяц. В то же время Москва, по оценкам Эстонии, может получить почти в два раза больше, при этом из КНДР уже поступило около миллиона снарядов.

На встрече министров обороны ЕС в среду, 31 января, было объявлено, что Европа сможет производить 1 млн снарядов в год, а к концу 2025 года рассчитывает удвоить мощности до 2 млн снарядов в год.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Финляндии могут прекратить производить снаряды для Украины. На четырех заводах забастовки сотрудников.