У ЗСУ "критичний" брак снарядів, Умєров написав листи союзникам з ЄС — ЗМІ

Україні необхідно відповідати бойовій потужності ворога

Глава Міноборони України Рустем Умєров написав листи своїм колегам із Європейського Союзу. Він описав ситуацію на полі бою і наголосив, що зараз Сили оборони стикаються з "критичною нестачею" артилерійських снарядів.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на документ. За словами Умєрова, Росія щодня розміщує на фронті втричі більше вогневої могутності, ніж Україна.

Умєров підкреслив, що Росія має величезну чисельну перевагу. Українська сторона не може випускати понад 2 тисячі снарядів на день по всій лінії фронту, яка простягається на 1500 кілометрів. У той самий час РФ використовує втричі більше снарядів.

Міністр оборони України додав, що дефіцит зброї в Україні з кожним днем відчувається дедалі більше. Щоб не дати РФ захопити нові території, союзники ЄС мають докласти ще більших зусиль, щоб поставити в Україну обіцяний мільйон снарядів. Україні зараз потрібно хоча б відповідати вогневій могутності противника, про перевагу поки не йдеться.

"Зазвичай перемагає сторона, яка має більше боєприпасів для боротьби", — написав Умєров у листі.

Нагадаємо, що в Євросоюзі визнали, що не зможуть поставити до березня 2024 року обіцяний мільйон артилерійських снарядів. Максимум Україна може розраховувати на менше половини, а до кінця 2024 року може бути постачання ще майже 600 000 штук.

На сьогодні Україні потрібно 200 тисяч снарядів калібром 155 мм на місяць. Водночас Москва, за оцінками Естонії, може отримати майже вдвічі більше, причому з КНДР уже надійшло близько мільйона снарядів.

На зустрічі міністрів оборони ЄС у середу, 31 січня, було оголошено, що Європа зможе виробляти 1 млн снарядів на рік, а до кінця 2025 року розраховує подвоїти потужності до 2 млн снарядів на рік.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Фінляндії можуть припинити виготовляти снаряди для України. На чотирьох заводах страйку працівників.