Вероятность "каскадного краха" растет: на Западе рассказали, что будет, если Украина не получит боеприпасы

Нехватка оружия непременно скажется на ходе боевых действий

Украина испытывает проблемы на поле боя из-за задержек с военной помощью, а перебои с поставками вскоре могут стать очень заметными.

Как говорится в материале The New York Times, американские чиновники и военные эксперты считают, что если вопрос поставок боеприпасов не будет быстро решен, то уже со следующего месяца Украине станет сложнее проводить наземные операции, а "каскадный крах" возможен до конца года.

При этом первыми будут заканчиваться снаряды к средствам ПВО, а потому результативность российских массовых ударов будет увеличиваться.

В целом же издание отмечает, что чиновники считают, что нехватка боеприпасов окажет масштабное воздействие на боеспособность украинской армии по меньшей мере через два месяца.

"К следующему месяцу Украина сможет с трудом проводить локальные контратаки, а к началу лета ее вооруженные силы могут столкнуться с трудностями при отражении атак России", — говорится в сообщении.

При этом, источники издания сомневаются, что россиянам удастся найти нужные силы, чтобы провести крупное наступление на востоке Украины. Вместо этого их продвижение, как ожидается, будет "неуклюжим, разрозненным и с высокими потерями".

Как сообщалось ранее, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, сколько Украина сможет продержаться без западной поддержки.