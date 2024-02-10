Імовірність "каскадного краху" зростає: на Заході розповіли, що буде, якщо Україна не отримає боєприпасів

Нестача зброї неодмінно позначиться під час бойових дій

Україна має проблеми на полі бою через затримки з військовою допомогою, а перебої з постачанням невдовзі можуть стати дуже помітними.

Як йдеться у матеріалі The New York Times, американські чиновники та військові експерти вважають, що якщо питання постачання боєприпасів не буде швидко вирішено, то вже з наступного місяця Україні буде складніше проводити наземні операції, а "каскадний крах" можливий до кінця року.

При цьому першими закінчуватимуться снаряди до засобів ППО, а тому результативність російських масових ударів збільшуватиметься.

Загалом видання зазначає, що чиновники вважають, що брак боєприпасів вплине на боєздатність української армії щонайменше через два місяці.

"До наступного місяця Україна стане важче проводити локальні контратаки, а до початку літа її збройні сили можуть зіткнутися з труднощами при відбитті атак Росії", — йдеться в повідомленні.

При цьому джерела видання сумніваються, що росіянам вдасться знайти потрібні сили, щоб провести великий наступ на сході України. Натомість їхнє просування, як очікується, буде "незграбним, розрізненим і з високими втратами".

Як повідомлялося раніше, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що Україна зможе протриматися без західної підтримки.