Экипаж всего два человека. ВСУ получат уникальные чешские самоходки DITA

Этого удалось достичь за счет высокой автоматизации

Нидерланды заказали для нужд Вооруженных сил Украины девять самоходных артиллерийских установок DITA. Эта современная огневая система отличается целым рядом преимуществ перед аналогичными артиллерийскими орудиями НАТО.

Об этом сообщает сайт обороны Нидерландов, говоря об инспекционной поездке в Чехию командующего нидерландскими Вооруженными силами генерала Онно Эйхельсхайма. Он прибыл проконтролировать как идет процесс производства оружия и военной техники, которую его страна заказала для Украины.

САУ DITA является одной из самых современных артиллерийских систем в мире, что достигается благодаря высокой степени автоматизации. В отличие от других аналогичных САУ в которых расчет составляет 4-5 человек, для стрельбы из DITA хватит и двух, благодаря необитаемой башне с системой автоматического заряжания. Но в то же время предусмотрено место и для третьего – заряжающего, на случай если автомат заряжания выйдет из строя.

Также DITA обладает основными преимуществами артиллерии НАТОвского стандарта калибра 155 мм, как-то длинный ствол орудия, что позволяет стрелять на более дальнее расстояние, чем системы 152-мм калибра имеющиеся на вооружении РФ.

В САУ DITA всего два человека расчета

Так, чешская гаубица способна бить на увеличенном пороховом заряде на расстояние до 39 км, в то время как 152-мм орудия оккупантов могут бить максимум на 30 км. Таким образом ВСУ с САУ DITA будут иметь заметное преимущество в контрбатарейной борьбе, и могут обрушить на врага до 40 снарядов своего боекомплекта со скоростью 6 выстрелов в минуту.

При этом важным преимуществом DITA является ее маневренность и подвижность, что обеспечивается ее производителем "Excalibur Army" с помощью шасси грузового авто Tatra 815 с турбодизелем мощностью 400 лошадиных сил. Осуществив обстрел противника чешская САУ способна уехать с огневой позиции всего за 45 секунд.

Между тем украинская САУ "Богдана" оказалась настолько защищенной, что смогла защитить свой экипаж от поражения российским БПЛА-камикадзе.