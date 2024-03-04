Французскую бомбу AASM применили в Авдеевке против россиян: видео и характеристики

Управляемая авиабомба была впервые использована менее чем через 2 месяца после первого уведомления о передаче

Впервые о передаче Украине управляемых авиационных бомб AASM 250 сообщили в середине января. На днях появилось первое видео применения против окупантов.

Об этом пишет Defense Express. Отмечается, что для корректировки удара по Коксохиму в Авдеевке использовали также украинский БПЛА.

AASM Hammer это авиабомба, которая имеет прикрепленный комплект, наводящий ее на цель, как и у американских JDAM. Представили его еще в 2007 году. 250-килограммовую бомбу оснащают носовым модулем с системой наведения и хвостовым модулем с оперением и ракетным ускорителем.

Система наводки состоит из инерционной системы и GPS. AASM имеет радиус действия свыше 60 км на больших высотах и 15 км на низких высотах. В общей сложности бомба весом 125 кг, 250 кг, 500 кг и 1000 кг и может быть перепрограммирована во время полета.

Для применения AASM Hammer были адаптированы украинские МиГ-29 и Су-24М. С какого самолета было осуществлено первое съемное использование французской бомбы против россиян не сообщается.

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинской разработке — автоматическом гранатомете УАГ-40. Он стреляет гранатами натовского калибра и является одним из первых видов оружия в ВСУ, сертифицированных по стандартам НАТО.