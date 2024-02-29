Первое украинское оружие по стандартам НАТО: что может УАГ-40 (видео)

В Украине производится несколько типов снарядов для такого гранатомета — в стандартном для НАТО калибре

Гранатомет УАГ-40 является одной из первых чисто украинских отечественных разработок средств для ближнего боя, изготовленного по стандартам НАТО. Его можно зарядить всеми имеющимися типами высокоскоростных гранат стандарта НАТО 40х53 мм.

Гранатомет принят на вооружение ВСУ в 2017 году. "Оружейница" отмечает, что этот вид оружия переносится солдатом, а перед стрельбой гранатомет ставят на треногу. Вместе с ним оружие весит менее 30 кг. Особенности построения треноги позволяют использовать гранатомет на неподготовленных позициях. Его можно установить на машину или судно с помощью адаптера.

Назначение гранатомета: подавить живую силу и огневые средства врага в окопах, за холмами или в оврагах, легкобронированной технике и укрепленных позициях. Достоинствами УАГ-40 являются высокая точность при стрельбе сериями, простота и надежность эксплуатации, а также сниженный импульс отбоя.

Характеристики УАГ-40:

Максимальная дальность стрельбы – 2200 метров

Прицельная дальность – 1500 метров

Может вести огонь как очередями, так и единичными выстрелами.

В Украине производят гранаты под него — остеклянно-фугасные ПГОФ-40 (радиус поражения 10 м), осколочно-кумулятивные ПГОК-40 (бронепробитье до 80 мм) и инертные (тренировочные) ПГИ.

Темп стрельбы — 400 выстр/мин

Вес без боеприпасов и станка — 17 кг

Скорость вылета гранаты – 240 м/с.

Характеристики гранатомета УАГ-40

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