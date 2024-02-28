Враждебных целей на $100 млн: какой из украинских дронов "набил" столько техники

Дрон около стоит 2 млн грн

Два разведывательных дрона, катапульта и центр управления — из этого первоначально состоял беспилотник "Сыч". Однако разработка оказалась пригодной не только для разведки и птицу модифицировали.

Ударно-разведывательный дрон используют украинские спецназовцы. На счету "Сыча" — уничтоженной вражеской техники более чем на $100 млн. Среди "вкусных" целей для "Сыча" — российские средства РЭБ. Этот дрон стойко выносит противостояние и помогает уничтожать РЭБы врага. Среди его достижений – Р-330Ж "Житель", который сдан глушить сигналы в радиусе 20-30 км.

Глава ГУР Кирилл Буданов отмечал, что его ведомство использует дрон уже длительное время и беспилотник зарекомендовал себя как смертоносное оружие для поражения бронетехники, небольших фортификаций и личного состава русской армии.

У дрона "Сыч" в ударном режиме дальность работы — 50 километров в тылу врага, в режиме разведки заявлялись 200 км с возможностью фотосъемки. Особенностью этого беспилотника есть дополнительные системы защиты от российских систем радиоэлектронной борьбы. Известно, что стоимость одного комплекса около 2 млн. грн.

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