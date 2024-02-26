Украинские защитники используют оружие, разработанное для Вьетнама еще в ХХ веке (видео)

Установку не нужно долго собирать и разбирать

На Лиманском направлении украинские защитники модернизировали реактивную установку "Партизан", разработанную еще во время войны во Вьетнаме. Ею активно уничтожают врага.

Соответствующее видео выложил в своем Telegram глава Луганской военной администрации Артем Лысогор.

"Оружие моральной победы" — украинские артиллеристы модернизировали реактивное учреждение "Партизан" и бьют им врага на Лиманском направлении", — говорится в сообщении.

На пикап установили сразу три "Партизана" и теперь защитники имеют возможность быстро ездить на огневой рубеж, нанести врагу удар и отступить.

Реактивная установка "Партизан" (9П132, "Град-П") активно использовалась вьетнамцами против американцев. В чем особенность этого оружия?

Основным предназначением установки 9П132 является использование партизанскими отрядами против живой силы, огневых средств и техники противника, где затруднено применение обычных артиллерийских систем.

является использование партизанскими отрядами против живой силы, огневых средств и техники противника, где затруднено применение обычных артиллерийских систем. Пусковая установка 9П132 представляет собой направляющую трубчатую форму. Для придания вращения снаряду в направляющей трубе сделан П-образный паз.

Труба монтируется на треногу с механизмом наведения.

Наведение осуществляют с помощью прицела ПБУ-2 и артиллерийской аисоли.

Установка может быть разобрана на два вьюка.

Огонь ведется снарядами 9М22М "Малыш". Сами снаряды тоже разборные и состоят из двух частей. Боевая часть полностью заимствована у снаряда М-21ОФ.

Запуск ракеты производится с помощью герметичного выносного пульта с кабелем длиной 20 метров.

Уборка и приведение оружия в боевое положение длится 2,5 минуты, а разборка – не более 2 минут

Серийное производство для снабжения за границу было развернуто на Ковровском механическом заводе. Первые серийные установки были изготовлены в 1965 году, а первая партия отправлена за границу весной 1966 года.

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