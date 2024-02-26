Українські захисники використовують зброю, яку розробили для В’єтнаму ще у ХХ столітті (відео)

Установку не потрібно довго збирати та розбирати

На Лиманському напрямку, українські захисники модернізували реактивну установку "Партизан", розроблену ще під час війни у В’єтнамі. Нею активно нищать ворога.

Відповідне відео виклав у своєму Telegram голова Луганської військової адміністрації Артем Лисогор.

"Зброя моральної перемоги" — українські артилеристи модернізували реактивну установу "Партизан" і б'ють нею ворога на Лиманському напрямку", — йдеться у повідомленні.

На пікап встановили одразу три "Партизана" і тепер захисники мають можливість швидко їздити на вогневий рубіж, завдати ворогу удар і відступити.

Реактивна установка "Партизан" (9П132, "Град-П") активно використовувалася в’єтнамцями проти американців. В чому ж особливість цієї зброї?

Основним призначенням установки 9П132 є використання партизанськими загонами проти живої сили, вогневих засобів і техніки противника, де ускладнене застосування звичайних артилерійських систем.

є використання партизанськими загонами проти живої сили, вогневих засобів і техніки противника, де ускладнене застосування звичайних артилерійських систем. Пускова установка 9П132 являє собою напрямну трубчастої форми. Для додання обертання снаряду у напрямній трубі зроблений П-подібний паз.

Труба монтується на триногу з механізмом наведення.

Наведення здійснюють за допомогою прицілу ПБО-2 і артилерійської бусолі.

Установка може бути розібрана на два в'юки.

Вогонь ведеться снарядами 9М22М "Малюк". Самі снаряди теж розбірні і складаються з двох частин. Бойова частина повністю запозичена у снаряда М-21ОФ.

Запуск ракети здійснюється за допомогою герметичного виносного пульта з кабелем довжиною 20 метрів.

Збирання і приведення зброї в бойове положення триває 2,5 хвилини, а розбирання — не більше 2 хвилин

Серійне виробництво для постачання за кордон було розгорнуте на Ковровському механічному заводі. Перші серійні установки були виготовлені у 1965 році, а перша партія відправлена за кордон навесні 1966 року.

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