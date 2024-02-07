Захистять Куп’янськ від російських танків. Як діють французькі міни HPD-2A2

Вони здатні зупинити будь-який танк окупантів та мають важливу особливість

Непроста ситуація складається довкола звільненого восени 2022 року Куп’янська Харківської області. Для його захоплення російські окупанти зібрали броньований "кулак", куди увійшли 500 танків та 650 бойових машин. Для їх знищення можуть стати в нагоді французькі протитанкові міни HPD-2A2.

Як пише у своєму Telegram-каналі відомий український журналіст Андрій Цаплієнко, українські військові давно застосовують такі міни. Усього їх було випущено близько 400 тисяч одиниць.

HPD-2A2 була розроблена французькою компаніями Thomson-CSF та німецькою DaimlerChrysler Aerospace AG і випускається у Франції на підприємстві TDA. Перші такі міни надійшли на озброєння французької армії ще 1989 року і випускалися, зокрема за ліцензією у різних країнах, до 2000 року.

Міна HPD-2A2

Конструктивно HPD-2A2 складається з двох частин – відсіку з апаратурою, головним елементом якої є електронний підривник, та бойового заряду – циліндра з вибуховою речовиною та виїмкою для формування кумулятивного струменя для пробиття броні ворожої техніки.

При близькому проїзді ворожої техніки біля закопаної в землю міни магнітний датчик електронного детонатора засікає ціль і подає сигнал на підрив бойового заряду. В результаті вибуху формується кумулятивний струмінь, здатний пробити до 150 мм броні, чого достатньо для ураження в днище або борт більшості танків ворога.

HPD-2A2 встановлена в землю

При цьому важливо, що HPD-2A2 містить систему самонейтралізації, при якій міна, яка не спрацювала протягом 30 днів, вже не може вибухнути, її можна зняти і використовувати повторно після переспорядження. Втім, її можна налаштовувати на програму, при якій міна, що не спрацювала, протягом чотирьох днів просто вибухне.

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