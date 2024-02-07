Защитят Купянск от российских танков. Как действуют французские мины HPD-2A2

Они способны остановить любой танк оккупантов и имеют важную особенность

Непростая ситуация складывается вокруг освобожденного осенью 2022 года Купянска Харьковской области. Для его захвата российские оккупанты собрали бронированный "кулак", куда вошли 500 танков и 650 боевых машин. Для их уничтожения могут пригодиться французские противотанковые мины HPD-2A2.

Как пишет в своем Telegram-канале известный украинский журналист Андрей Цаплиенко, украинские военные давно применяют такие мины. Всего их было выпущено порядка 400 тысяч единиц.

HPD-2A2 была разработана французской компаниями Thomson-CSF и германской DaimlerChrysler Aerospace AG и выпускается во Франции на предприятии TDA. Первые такие мины поступили на вооружение французской армии еще в 1989 году и выпускались, в том числе по лицензии в разных странах, до 2000 года.

Мина HPD-2A2

Конструктивно HPD-2A2 состоит из двух частей – отсека с аппаратурой, главным элементом которой является электронный взрыватель, и боевого заряда – цилиндра со взрывчатым веществом и выемкой для формирования кумулятивной струи для пробития брони вражеской техники.

При близком проезде вражеской техники около зарытой в землю мины магнитный датчик электронного взрывателя засекает цель и подает сигнал на подрыв боевого заряда. В результате взрыва формируется кумулятивная струя, способная пробить до 150 мм брони, чего достаточно для поражения в днище или борт большинства танков врага.

HPD-2A2 установленная в землю

При этом важно, что HPD-2A2 содержит систему самонейтрализации, при которой не сработавшая в течение 30 дней мина уже не может взорваться, ее можно снять и использовать повторно после переснаряжения. Впрочем, ее можно настраивать на программу, при которой несработавшая мина в течение четырех дней просто взорвется.

Ранее "Телеграф" показывал новое средство борьбы с российскими танками – речь идет о БПЛА с установленной на нем гранатой от РПГ-7.