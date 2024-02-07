Купянск под угрозой? Что на самом деле происходит на Харьковщине

Оккупанты не прекращают штурмы Синьковки для выхода на областной центр

Вооруженные силы РФ намерены захватить Купянск Харьковской области до марта 2024 года. Для этого оккупанты стянули в окрестности города 500 танков, 650 боевых машин, сотни гаубиц и 40 тысяч солдат. Такие прогнозы на днях опубликовало влиятельное издание Forbes, опираясь на данные Украинского центра оборонных стратегий.

Интересно, что некоторые военные эксперты отнеслись к сообщению о росте угрозы населенному пункту скептически. В частности, данную информацию называют бурей в стакане и даже частью российской ИПСО для разгона упадочных настроений в обществе.

Чтобы разобраться в том, что происходит на этом участке фронта, "Телеграф" обратился к действующим военным и ветеранам войны, знающим ситуацию изнутри.

Ситуация напряжена давно

Прежде всего, стоит отметить, что нога оккупанта уже ступала на Купянскую землю. Из-за предательства действующего на тот момент мэра Геннадия Мацегоры административный центр района был оккупирован в начале полномасштабной войны и находился под контролем захватчиков с 27 февраля по 10 сентября 2022 года.

По состоянию на начало 2022 г. население Купянска составляло около 27 тысяч человек. Впрочем, именно в этом городе расположен второй крупнейший железнодорожный узел области (после Харькова), расположенный в 40 км от границы с Россией.

После освобождения украинскими военными города оккупанты не оставляли попыток вернуть потерянное. Начиная с июня 2023 года, наступательные действия врага на этом участке фронта стали активнее и по состоянию на сегодняшний день, по данным Генштаба, ВСУ ежедневно отбивают около 10 атак со стороны захватчиков в районе Синьковки.

По словам военного эксперта Олега Жданова, несколько паническая публикация Forbes выглядит не слишком убедительно, ведь вышеупомянутую Синьковку оккупанты безуспешно штурмуют шестой месяц подряд.

"Все эти 500 танков мы насчитывали там еще в конце августа и начале сентября прошлого года. На рубеже Кременная – Сватовое российское командование накопило 100-110 тысяч военнослужащих, 900 танков, 1300 боевых бронированных машин и несколько тысяч стволов артиллерии.

"Отрежьте Купянское от Лиманского направления (пропорция составляет примерно 40 на 60) и получите эти 40 тысяч солдат, которые якобы только что там появились. Хотя на самом деле за последние полгода они провели три волны наступления. С тех пор ничего не изменилось. Эта публикация – констатация давно известного факта", – говорит аналитик в комментарии "Телеграфу".

На прогнозы журналистов также отреагировал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Бдительность терять не стоит

Какими бы бездарными не были попытки врага восстановить контроль за когда-то потерянными территориями, пренебрегать угрозой не стоит, уверен офицер ВСУ, руководитель благотворительной организации "Фонд "Мир и Ко" Мирослав Гай.

По словам военного, благодаря современным технологиям мы действительно можем отслеживать передвижение ВС РФ и накопление вражеской техники по всей линии столкновения. Это позволяет ВСУ заранее подготовиться к возможному обострению, укрепив позиции и нарастив инженерное оборудование.

"Они пытаются захватить Купянск, но пока делают это не со стороны границы. В какой-то момент враг действительно может передислоцировать туда силы и средства для того, чтобы отвлекать наши Силы обороны от других направлений, где идут ожесточенные бои. Опасность существует, но наше преимущество в том, что неожиданностью для нас это не станет. Мы отследим это движение и подготовимся", – говорит Мирослав Гай в комментарии "Телеграфу".

Обострение ситуации на этом участке станет вызовом для ВСУ из-за большой протяженности линии обороны и боевого столкновения в целом, говорит военный. В настоящее время она проходит фактически по четырем областям: Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. Если к этому снова прибавится северное направление, ВСУ придется растягивать занятые по другим направлениям силы обороны, перекидывать технику и резервы.

В то же время военный сомневается в том, хватит ли оккупационным войскам ресурсов для начала нового наступления с севера.

"Для этого им нужно подготовить новых людей, научить, вооружить и дать более-менее нормальную технику. Они готовятся, но как быстро будет принято решение совершать какие-то шаги на северном направлении, неизвестно. При этом мы видим, что Харьков еженедельно находится под тяжелыми обстрелами, в том числе баллистическими ракетами, поэтому расслабляться нельзя", – говорит Мирослав Гай.

Последствия худшего сценария

Учитывая непосредственную близость Купянска к границе с РФ, полностью отвергать вероятность развертывания худшего сценария не следует, считают военные.

Хотя потеря города не будет иметь для Украины катастрофические последствия в смысле дальнейшего продвижения врага, она значительно усилит логистические возможности россиян. Контроль над узловой станцией будет использован для перекидывания сил, резервов и техники в Украину, ведь основным способом перемещения сухопутной компоненты для РФ является именно железная дорога, отмечает Мирослав Гай.

С тем, что ползучее наступление оккупантов в районе Синьковки может быть усилено в разы, соглашается и ветеран войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий. По его словам, ВСУ готовятся к возможной эскалации, однако в условиях снарядного голода эта задача значительно усложняется.

"Гипотетическая потеря Купянска не приведет к обвалу фронта, после которого россияне пойдут на Харьков и Киев. Этого точно можно не бояться. В то же время, это будет очень болезненно в политическом смысле, ведь Купянск стал символом нашего блестящего успеха во время Харьковского наступления осенью 2022 года, который фактически изменил ситуацию и заставил союзников поверить в наши силы.

Второй аспект – станция. Это действительно очень важный логистический узел. Причем для врагов его ценность значительно больше, чем для нас. Эта железная дорога проходит вглубь России, что открывает большие возможности для переброса техники напрямую", – говорит Евгений Дикий в комментарии «Телеграфу».

В то же время ветеран отмечает: в случае оккупации Купянска, линия фронта пройдет по реке Оскол. У россиян нет столько сил, чтобы пойти дальше, так что это даже не входит в их планы.

Однако "окопавшись" вдоль реки, оккупанты смогут закрепиться на этой местности надолго, образовав что-то вроде "линии Суровикина" (фортификационных сооружений на левобережье Днепра, куда ВС РФ отступили после освобождения Херсона), чем серьезно осложнят украинским военным процесс освобождения нашей земли. Усложнят, но не остановят.