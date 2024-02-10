В Греції розробили гарну модернізацію танка Leopard 1A5: Україну це повинно зацікавити

Модернізаційний комплекс може бути цікавий Україні – оскільки підвищить бойову цінність доволі старого танка

В Греції розробили та показали проєкт модернізації німецьких танків Leopard 1A5, який може бути цікавий Україні – оскільки союзники надають ці танки нашим Збройним силам. Виконували роботи над проєктом відразу три компанії – грецька EODH SA, німецька KMW та іспанська DUMA, а ще він розроблявся з урахуванням досвіду війни в Україні.

Про це повідомляє грецький портал Doureios. Наразі проєкт існує тільки у вигляді рендерів, але виглядає доволі привабливим, зазначає видання Defence Express.

Головна мета проєкта – посилити рівень захищеності танка (оскільки Leopard 1A5 майже не має броні), вогневу потужність, ситуаційну обізнаність екіпажу та ходові якості. Покращувати захист планується за допомогою встановлення блоків динамічного захисту на башту, лобову деталь та бортову проєкцію, подібного до варіанту з українськими ДЗ "Контакт-1". Також є варіант встановлення протидронових "мангалів" на башту та моторне відділення.

Захист зробить танк важчим на дві тонни, тому планується змінити на ньому двигун. Загальна вага танка зросте до 46 тонн.

Ситуаційну обізнаність екіпажа підвищать завдяки заміні електроніки. Щодо вогневої потужності, то 105-мм гармату на танку міняти не будуть – замість цього пропонується встановити на башту протитанковий ракетний комплекс або модернізувати гармату для стрільби керованими ракетами (таку можливість, наприклад, має український Т-72АМТ). А також греки пропонують встановити на танк установку для запуску дронів-камікадзе – і ось такого ще точно ніхто не робив.

"Якщо узагальнити все вищеописане, то можемо зробити висновок, що і такий проєкт модернізації Leopard 1A5 може бути цікавим для ЗСУ. Бо нашому війську будуть актуальні всі варіанти, які стосуються оновлення цієї машини", – зазначає Defence Express.

Раніше "Телеграф" розповідав, що власні танки Україна виробляти поки не може. Проте налагоджені питання з ремонтом танків вітчизняного та західного виробництва, а також трофейних моделей.